Burberry retire de sa collection un pull susceptible d'inciter au suicide

Lundi dernier, le mannequin Liz Kennedy a réagi à la nouvelle pièce de Burberry sur Instagram. "Le suicide n’est pas fashion", a-t-elle déclaré sur son compte. Elle explique ne pas comprendre le choix de Riccardo Tisci, directeur artistique de la maison de mode, qui a dédié ce défilé à la jeunesse et insiste sur l’influence que le nœud de ce pull pourrait avoir sur les jeunes fans de la marque britannique. Présente sur les podiums dimanche, elle se dit honteuse d’avoir défilé pour Burberry.

La marque s’excuse

En apprenant le point de vue de Liz Kennedy, Ricardo Tisci et Marco Gobbetti, le directeur général de Burberry, se sont excusés pour le vêtement auprès de la mannequin et ont enlevé l’article de la collection. Le PDG de la marque explique que la fermeture du pull s’inspirait de l’univers marin où ce type de nœud est souvent utilisé et admet qu’il s’agissait d’une erreur.