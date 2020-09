Bulle sociale : pourquoi ce concept si décrié chez nous séduit-il d’autres pays ? Comment l’expliquer ?

Et pourtant cette mesure si décriée chez nous semble faire l’unanimité en Nouvelle-Zélande, l’Angleterre vient de l’adopter, et la France se propose de l’imiter : comment expliquer ce décalage ?

Même le très mesuré Yves Van Laethem, porte-parole du centre interfédéral, semblait dans Sudpresse se résigner à cette disparition , non pas pour sa part parce que la mesure serait inutile, mais trop impopulaire car difficile à tenir. "Cette bulle est un peu tombée en disgrâce. On l’a stigmatisée, qu’elle soit à 5 ou à 10. Elle devrait sauter comme un ministre chez qui il se serait passé plein de choses dans son département" déclarait-il à nos confrères".

La "bulle sociale", ce concept qui accompagne les Belges depuis le début du déconfinement le 11 mai, vit-il ses dernières heures chez nous ? On peut le penser suite aux nombreuses déclarations faites en ce sens par les politiques mais aussi par les experts. Dès la fin août, l’épidémiologiste et professeur de santé publique Yves Coppieters (ULB) estimait que " maintenir cette bulle à 5 n’est pas tenable dans le temps. Il faut que les gens reprennent leur vie sociale le plus possible".

La Nouvelle-Zélande a connu très peu de cas de coronavirus (1460), et 25 décès seulement. Et là-bas, le gouvernement a été félicité pour avoir malgré tout pris des mesures très dures (fermeture des frontières, confinement, testing intensif…). Mais de ce fait, quand la notion de "bulle" y a été introduite, ça a été dans un sens positif, le message a été "Vous pouvez continuer à avoir des contacts avec vos proches, puis "Vous pouvez désormais étendre votre bulle de contacts" pour y inclure la famille proche, les aidants, les personnes vivant en isolement…

2. "Vous pouvez créer des bulles de soutien" dit-on en Angleterre

Cette idée de discours positif a été reprise au Royaume-Uni, alors que les rassemblements de plus de six personnes sont interdits depuis le lundi 14 septembre en Angleterre. Là aussi, la bulle est présentée comme un concept positif : "Le but est d’aider les gens qui ont été coupés de leurs amis et de leur famille. Ceux à l’intérieur d’une bulle de soutien comptent comme un ménage et n’ont pas à s’éloigner socialement les uns des autres" commente ainsi la BBC.

C’est en fait exactement la même mesure qu’en Belgique mais c’est la communication qui change, et la façon de la présenter qui est inversée : plutôt que de dire "vous ne pouvez voir que les gens de votre bulle, et celle-ci est limitée à X personnes", on dit "attention, rassemblements de plus de X interdits, mais si vous formez une bulle de soutien, vous pouvez avoir des contacts étroits avec plus de gens".