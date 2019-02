Buizingen: place aux experts lors de la deuxième audience du procès

« Mise en exergue de défaillances et de manquements graves »

Geneviève Isaac a épluché le rapport des experts. - © Vinciane Votron

Du côté des victimes, on attendait avec impatience ce rapport. Geneviève Isaac a perdu son mari et son fils le 15 février 2010. Elle ne comprend pas pourquoi le conducteur n’a pas été entendu : « Ça va être la grosse question : savoir est-ce qu’on maintient le rapport dans la procédure ou pas ? Et effectivement, le conducteur sera interrogé, mais est-ce qu’il sera interrogé au départ des expertises déposées et est-ce que ce rapport sera retenu comme pièce à conviction ? C’est le gros point d’interrogation ». Geneviève Isaac pointe toutefois dans ce rapport de graves manquements dans le chef de la SNCB et d’Infrabel : « Il y a une mise en exergue de défaillances et de manquements graves depuis l’accident de Pécrot. Le manque de prévoyance, il est manifeste. Il y a le manque d’entretien d’un feu, la mise sur le circuit d’un véhicule qui n’est plus apte. Il y a plein de questions fondamentales quant à la sécurité sur le rail qui se posent ».

Selon Me Chômé, le tribunal ne devrait pas tenir compte de ces documents car les droits de la défense n’ont pas été respectés. Il a d’ailleurs annoncé qu’il demanderait l’acquittement de son client.