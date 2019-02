Buizingen : des images de la RTBF interpellent sur un feu potentiellement défaillant

Les discussions ont donc pris beaucoup de temps, sans parvenir à établir une réponse claire. L’enjeu n’est pas de savoir uniquement si ce signal était bien rouge ou vert, « mais si Infrabel et la SNCB auraient pu prévoir d’autres moyens matériels de protection, à cet endroit-là en 2010 », a expliqué Me Kennes.

« Ici, la particularité, c’est que le conducteur était arrêté dans une gare entre le signal double jaune et le rouge, prévient Laurent Kennes, l’avocat d’Infrabel. Et s’il s’arrête à la gare, il risque d’oublier ce double jaune précédent. C’est ce qui est mis en avant par les experts avec les différentes questions qui se posent autour de cela. »

Des images interpellantes

L’avocat du conducteur de train de Buizingen, Me Antoine Chômé, a présenté un nouvel élément pour contredire le rapport des experts.

Les experts affirment que le conducteur a grillé un feu rouge, ce qui a causé l’accident ferroviaire. Or, selon l’avocat, qui se base sur des images de la RTBF, le feu serait défaillant. Lorsqu’un train se trouve sur un tronçon de voie, le feu qu’il vient de franchir doit passer au rouge. Mais des images diffusées le 20 février, soit cinq jours après la catastrophe, montrent le contraire. Des trains accidentés sont encore sur les voies, mais le feu est bel et bien vert, et non pas rouge.

Une preuve de la défaillance du feu selon l’avocat du conducteur : « On constate que ces images sont contraires au fonctionnement du système de sécurité comme il est expliqué. Toute la théorie de la SNCB et d’Infrabel est pourtant de dire que, à partir du moment où un train est présent sur le circuit, il est impossible que ce feu soit autrement que rouge », a-t-il lancé.

En raison de l’absence d’un expert, la suite des débats a été reportée au mardi 26 février.