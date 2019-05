Bug informatique aux élections: à qui la faute ?

Les résultats ont mis beaucoup de temps à arriver dimanche après-midi, en provenance des centres de dépouillement de Bruxelles et de Wallonie. En cause, outre un retard provoqué par le dépouillement papier, un problème de transmission des résultats entre les cantons électoraux et le ministère de l'intérieur.

Problème de réseau

Au lendemain des élections, tout le monde se rejette la balle. Le premier accusé est Proximus dont le réseau aurait saturé lorsque tous les bureaux de dépouillements ont commencé à envoyer leurs résultats. Problème de bande passante. CIVADIS, la société qui était chargée de transmettre ces résultats, explique que les réseaux de Proximus saturaient. Accusation que rejette l'opérateur téléphonique qui n'aurait pas remarqué de problème sur son réseau, mais uniquement sur des routeurs installés dans les bureaux de vote. Mais personne ne veut vraiment s'exprimer, estimant que le problème vient d'ailleurs.

Ministère de l'intérieur

Ce lundi matin, au ministère de l'intérieur la seule chose que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Ou, en tous cas, on refuse de désigner un responsable. Pas facile d'y voir clair pour le moment sur ce bug que personne n'assume.