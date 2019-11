Bruxelles veut se débarrasser des grosses voitures

Les modèles de voitures SUV ne seront bientôt plus les bienvenus en Région Bruxelloise. Ces modèles qualifiés de 4X4 urbain devraient être plus taxés que les autres véhicules. Actuellement, la taxe de mise en circulation est fédérale mais en janvier prochain ce ne sera plus le cas, raison pour laquelle la Région bruxelloise va adapter sa politique.

C’est la suite logique de la déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois. Dans le texte il est question de dissuader l’achat de véhicules non adaptés aux déplacements en milieu urbain. Les SUV, Sport Utility Vehicle, littéralement des véhicules utilitaires sportifs, sont clairement dans la ligne de mire. Véritable phénomène de mode, 4 voitures sur 10 vendues en Belgique sont des SUV. Une tendance impulsée par les grands constructeurs à l’échelle mondiale qui, selon l’Agence Internationale de l’énergie, a pour résultat de neutraliser tous les gains obtenus par la vente des voitures électriques.

Jusqu’ici le montant de la taxe de mise en circulation repose essentiellement sur la puissance du véhicule et le carburant utilisé. Mais à l’avenir d’autres paramètres vont intervenir comme le niveau de pollution mais aussi la taille des véhicules.

Plus dangereux pour les usagers faibles

Pour Damien Ernst, professeur spécialisé en matière d’énergie, certains modèles de voitures sont clairement moins adaptés à la Ville. "C’est très clairement un véhicule de grande taille qui prend beaucoup de place sur l’espace public, décrit-il. C’est aussi un véhicule polluant qui émet des NOx, du CO2 et des particules fines. Clairement, on voit que cette législation du gouvernement bruxellois vise les SUV. Des modèles qui sont dangereux pour les piétons et les cyclistes car le point d’impact est beaucoup plus haut qu’avec une voiture. C’est donc beaucoup plus dangereux pour les usagers faibles."