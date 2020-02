Bruxelles: une nouvelle formation en cyber-sécurité

Le piratage informatique, nous pouvons tous en être la victime : il frappe autant les particuliers que les entreprises et les administrations. Une formation inédite d’experts en cyber-sécurité s’est achevée à Bruxelles. Les premiers diplômes ont été délivrés à la Cité des Métiers. C’est un partenariat entre les secteurs publics et privés, spécialisés dans la formation et l’emploi d’une part, et dans les technologies de l’information d’autre part.

140 candidatures, douze lauréats pour des places à rapidement pourvoir dans des sociétés soucieuses de la protection de leurs données. "Des attaques, il y en a tous les jours, explique Ines, qui a étudié sans relâche pendant les trois mois de formation. Il ne faut pas se dire que parce qu’on est tout seul à la maison, on est protégé. Ils peuvent même rentrer à la maison, hop ! Il rentre, prend vos données : c’est un voleur qui a pris votre intimité."

Il faudrait plus de femmes dans le domaine

L’informatique et la cyber-sécurité semblent encore un domaine réservé… aux hommes. "On était douze : dix hommes et deux femmes, regrette Inès. C’est pour ça que toutes les femmes devraient essayer, pour qu’il y en ait plus dans le domaine !", ajoute-t-elle en souriant.

Tous les diplômés trouvent ou ont déjà aisément trouvé un emploi. C’est une forme d’encouragement pour d’autres candidats dans un secteur numérique qui transforme les entreprises et l’économie. Un nouveau cycle de formation est d’ailleurs ouvert.