Bruxelles : une manifestation en hommage aux seize victimes de féminicide de l'année 2021

La Rainbow House Brussels, ainsi qu'une série d'autres associations LGBTQ+, féministes et de lutte contre la violence envers les femmes ont organisé une action place de la Monnaie, en hommage aux victimes des féminicides, et tout particulièrement Nathalie Maillet et Ann Lawrence Durviaux, tuées par Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet, le dimanche 15 août à Gouvy.

Lors de cette manifestation, commencée à 18h30, les noms des seize femmes victimes de féminicide depuis début 2021 ont été cités, suivi d'une minute de silence puis une minute de bruit.

Limitée à 200 personnes, suite aux restrictions sanitaires, cette manifestation a rassemblé près de 150 personnes, arborant des drapeaux LGBT, transgenres et bisexuels. "On voudrait porter un message fort auprès des politiques, car aujourd'hui la question des violences faites aux femmes et aux LGBTQA+ nous préoccupe, on voulait mettre en lumière ces violences systémiques." a déclaré Ghyslène EL Moutaani, de la plateforme Rainbowhouse.

Le féminicide est défini par l’Organisation Mondiale de la Santé comme le meurtre ou l’assassinat d’une femme parce qu’elle est une femme. La Belgique a récemment annoncé sa volonté de comptabiliser ces actes qui font donc partie du continuum plus large des violences faites aux femmes pour mieux les contrer.

Selon le décompte des associations de terrain, via le blog Stop Féminicide, Nathalie Maillet et Ann Lawrence Durviaux sont respectivement les 15ème et 16ème victimes de féminicide cette année dans notre pays.