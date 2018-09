Bruxelles: un policier agressé au couteau à proximité du parc Maximilien

Un policier a été agressé au couteau à proximité du parc Maximilien ce lundi vers 8h30. L'agression a eu lieu Chaussée d'Anvers.

Le parquet a donné des précisions sur le déroulement des faits. C'est une patrouille pédestre de policiers qui a demandé à l'homme, qui dormait devant l'une des tours WTC, en face du parc Maximilien, de se réveiller. Le ton est monté et l'homme s'est emparé d'un couteau, menaçant les policiers. A plusieurs reprises, les agents lui ont demandé de lâcher son arme. Au lieu d'obtempérer, l'individu a attaqué l'un des policiers, le blessant légèrement au visage. L'autre agent a alors ouvert le feu et tiré à trois reprises. L'agresseur a été atteint à la poitrine et à la jambe. Il a été ensuite conduit à l'hôpital. Ses jours sont en danger.

A ce stade, le parquet et la police ne connaissent pas l'identité de l'auteur du coup de couteau. Deux enquêtes sont ouvertes : l'une sur le tir du policier, l'autre sur l'agression au couteau. Rien n'indique qu'il s'agit d'un acte terroriste, précise le parquet de Bruxelles.