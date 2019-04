Bruxelles recherche apprentis maraîchers

Promouvoir l'agriculture urbaine et l'installation de nouveaux agriculteurs professionnels à Bruxelles, c'est le leitmotiv du projet "Graines de paysans", de BoerenBruxselPaysans. Aujourd'hui, un appel à candidature est lancé pour accueillir trois nouveaux maraîchers sur son espace test agricole, situé à Anderlecht.

Tester son activité en toute sécurité

C'est un espace d'environ 4 hectares, des parcelles de terres cultivées sous serres ou en bute de permaculture. Elles accueillent des maraîchers qui veulent tester leur activité en toute sécurité. "Ça veut dire à travers la mise à disposition de terres, de serres, d'outils et des accompagnements nécessaires à lancer une activité agricole", explique Gabriele Annicchiarico, coordinateur du projet. Financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), cet accompagnement sur mesure est proposé pour une durée de trois ans maximum, le temps pour le candidat maraîcher de s'assurer de la viabilité de son activité.

Jérôme, 32 ans, en reconversion professionnelle, est venu visiter cet espace pour s'informer: "Je travaille depuis 6 mois dans une coopérative où on fait de la permaculture mais j'ai envie de lancer mon projet, donc je me renseigne à droite à gauche pour voir ce qui est faisable. Pour moi, il s'agit de revenir à l'essentiel qui est le travail de la terre et pouvoir fournir des légumes de bonne qualité".

Produire de la nourriture de qualité via des circuits courts à Bruxelles... Aujourd'hui, Gaël a réussi à en faire son métier à temps plein. Il fait partie des sept premiers maraîchers soutenus par le projet "Graines de paysans" depuis 3 ans. "Nous on a fait une association avec plusieurs maraîchers qui se trouvaient ici sur l'espace test et on a répondu à un appel à projet sur un autre terrain à Nerpeede, on a eu la chance de le remporter et donc maintenant on s'installe à trois en tant que maraîchers professionnels".

Une agriculture pourvoyeur d'emplois

Selon une récente étude de l'ULB, l'agriculture urbaine emploie une soixantaine d'équivalents temps plein sur une superficie d'environ 10 ha en région bruxelloise, en contraste avec les 32 agriculteurs traditionnels qui mobilisent eux près de 250 ha. Un contraste qui met l'accent sur le potentiel d'emplois que représente l'agriculture urbaine professionnelle.

"C'est un projet d'avenir, commente Gabriele Annicchiarico, il est important de développer cette agriculture innovante qui offre toute une série d'avantages au niveau environnemental, social ou pédagogique, et qui offre aussi de l'emploi". C'est la raison pour laquelle l'équipe "Graines de Paysans" a décidé de sortir un mémorandum pour les prochaines élections, mettant l'accent sur le besoin de subventions et de mesures de soutien.

L'espace test agricole est encore ouvert aux visites les 18 et 23 avril, les candidatures doivent elles être remises pour le 5 mai.