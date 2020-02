Bruxelles, nouvelle capitale de la danse ? "Les danseurs belges ont le feu!"

De nombreux talents se font remarquer à l'étranger. A commencer par l'une des étoiles montantes du hip-hop, le groupe The Revolutionary.

On parle souvent des artistes belges qui cartonnent dans la musique... moins de ceux qui cartonnent dans la danse. Pourtant, Bruxelles n'est pas en reste !

The Revolutionary - Chorégraphie sur le cancer - "Quand c'est" - Stromae - 26/02/2020

"Bruxelles est en train de devenir une plaque tournante"

Ce groupe 100% belge a fait sensation au concours La France a un incroyable talent avec cette chorégraphie sur le cancer, reproduite ici à l'Urban Center avec le cube original conçu par Talina Jager.

"Nous sommes arrivés en finale, et avons terminé troisième, alors que la Belgique ne pouvait même pas voter. On est hyper content de notre prestation" sourit Max De Boeck, co-fondateur de The Revolutionary.