Bruxelles Mobilité à la recherche d'artistes pour peindre les tunnels des métros

Après la réalisation cet automne des projets de street art sur les trémies Jamar et Lemonnier près de la Gare du Midi, Bruxelles Mobilité et la STIB proposent maintenant aux artistes de réfléchir à des projets d’habillage de trémies de la station Simonis.

L'appel s'adresse à toutes les personnes majeures, individus ou collectifs, qui pratiquent l'art urbain mural.

Les trémies sont les ouvertures dans le sol et les rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L’objectif est de valoriser ces espace "perdus" et mieux intégrer les trémies dans l’environnement urbain.

Les projets doivent être remis pour le 3 mars et seraient réalisés au printemps 2020.

Comme pour les trémies Jamar et Lemonnier, Bruxelles Mobilité et la STIB souhaitent au maximum intégrer l'avis des riverains et des usagers à toutes les étapes du projet. Une réunion a eu lieu il y a quelques semaine dans le quartier afin d'entendre les souhaits des riverains.