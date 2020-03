Bruxelles : manifestation de soutien aux migrants, à l'initiative d'une dizaine d'ONG

"La situation humanitaire qui se joue à la frontière gréco-turque exige une réponse forte, adéquate et urgence de l’Union européenne." C’est ce que réclament une dizaine d’ONG internationales, dont Oxfam, le CNCD 11- 11 -11 ou encore Médecin du Monde. Elles ont organisé une manifestation en fin de journée, rue de la Loi à Bruxelles, pendant la réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures de l’Union européenne. Ce Conseil développe la coopération et les politiques communes concernant diverses questions transfrontières. Environ 400 personnes étaient présentes

"Je suis ici parce que j’ai travaillé en Grèce, à Samos et à Lesbos. J’ai vu les conditions inhumaines. J’ai le sentiment que c’est un jeu politique que nos politiciens européens jouent avec des gens", explique une manifestante.

"Ils sont là en train de négocier sur comment fermer les frontières et ils ne sont pas en train de négocier pour aider les gens. C’est dégueulasse", ajoute un autre.

"La politique européenne en matière de migration est devenue ignoble depuis quatre ans. Il est parfaitement possible de répartir les gens en détresse dans la grande masse de l’union européenne avec les centaines de millions que nous sommes", affirme un troisième manifestant.