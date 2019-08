"Bruxelles Love": 60 lieux romantiques de la capitale compilés dans un livre

Des lieux romantiques, des histoires d'amour, des anecdotes croustillantes... En 60 lieux répartis sur toute la région bruxelloise. C'est ce que propose le livre "Bruxelles Love" qui vient de paraître aux éditions 180°. Il permet de découvrir ou redécouvrir la capitale à travers le thème de l'amour au sens large. Catherine Tonero a rencontré et suivi son auteure, Kate Milie, dans quelques-uns des endroits de ce "guide romantique"...

Des murs imprégnés d'âmes amoureuses

"Nous sommes ici à l'hôtel Berge, une ancienne maison de rendez-vous arts-déco". La romancière nous accueille dans ce petit hôtel d'une rue discrète d'Ixelles, créé en 1935. "C'est une bande de joyeux amis qui voulaient abriter leur vie parallèle qui ont pris la décision de créer cet hôtel somptueux, explique Kate Milie. Un hôtel glamour, très chic et élégant, qui a persisté jusqu'à aujourd'hui, avec une vocation qui a un peu changé: c'est maintenant un lieu ouvert à tous mais l'ambiance y est toujours aussi cosy, même si le lieu a dû être rénové, l'âme de l'époque y est toujours". Les murs, dit-on ici, sont imprégnés de l'âme des amoureux de l'époque...

La maison communale d'Ixelles, un "pavillon amoureux"

Changement d'ambiance, à quelques-rues de là, devant les jets d'eau de la place Fernand Cocq: la maison communale d'Ixelles. "Pour beaucoup de gens, c'est un lieu purement administratif, explique l'auteure. Pour les gens qui adorent le patrimoine, c'est un joli bâtiment du 19 ème siècle, et pour les amoureux du patrimoine amoureux, c'était une demeure destinée à la talentueuse Maria Malibran qui vécut une folle passion amoureuse avec Charles Auguste de Bériot". L'homme lui avait fait construire ce "pavillon", qu'il quittera le coeur brisé à la mort prématurée de la cantatrice...

Ces histoires et lieux vibrant d'amour, Kate Milie les a découverts, documentés et compilés, suite à l'écriture de ses trois polars mettant en scène Bruxelles. Une trentaine de lieux au départ... 60 au final, pour un livre à mi-chemin entre guide touristique, historique et romantique. "Le principe du livre est de refaire découvrir la ville autrement, à travers des promenades glamour, ludiques, décalées. C'est un livre de rendez-vous, on se donne rendez-vous à un endroit auquel on avait pas pensé, et le livre permet de faire découvrir sa face cachée, sa face secrète". Des endroits pour se donner rendez-vous aux quatre coins de la capitale.