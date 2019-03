Bruxelles, Liège, Mons, Louvain-la-Neuve… les femmes en grève ce vendredi 8 mars

Demain, toutes les femmes de Belgique sont invitées à faire grève, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Lancé, il y a quelques mois par le « Collecti.e.f 8 maars », ce mouvement incite les femmes à se mobiliser afin de faire entendre leurs revendications (égalité salariale entre les hommes et les femmes, conditions de travail, violence à l’égard des femmes, etc.).

Plusieurs actions sont organisées dans tout le pays. En voici le détail pour les grandes villes :

Bruxelles

9h-9h30 : Accueil en musique

9h-12h : Assemblées thématiques (antiracisme, migration, violence, soins aux autres, travail salarié, écologie, corps et sexualités)

13h : Appel du Collecti.e.f 8 maars et de la Marche Mondiale des Femmes à organiser une délégation pour rejoindre ensemble l’action de solidarité avec la lutte des femmes iraniennes organisée à 14h30 face à l’ambassade d’Iran à Ixelles, avec les délégations de la Marche des Femmes iraniennes d’Hambourg, Amsterdam et Bruxelles, pour célébrer le 40e anniversaire du soulèvement des femmes contre la violence étatique, sociale et domestique à l’égard des femmes en Iran.

13h30-14h : Concert Honey Poney

14h-14h30 : Rassemblement « Faites du bruit ! » à la Gare Centrale

A partir de 14h, toutes les femmes sont invitées à « faire du bruit » (klaxonner, siffler, crier, chanter ;…) afin de faire entendre leur voix de femme dans l’espace public.

14h30-15h : Discussions et partage des revendications

15h-17h00 : Concert Constanza Guzmán / DJ Bless the ladies

16h-17h : Les Porteuses de paroles (occupation de l’espace public et sensibilisation dans la rue). Activités pour les enfants

17h-17h30 : Accueil de la Marche des femmes Iraniennes, animation, musique, Flash Mob (par un groupe des Femmes Migrantes)

17h30 : Départ de la Marche pour les droits des Femmes

18h30 : Arrivée place du Luxembourg – Action symbolique de protestation contre les politiques d’austérité et concert de groupes féministes

20h : Rencontre avec les délégations des femmes iraniennes au Pianofabriek

Toute la journée : des stands d’information seront ouverts et accessibles à tout moment

Liège

11h -12H30 : Atelier Tango queer, place Saint Lambert

11h-14h30 : Atelier Drag King, à la Maison Arc en Ciel

14h : Rassemblement « Faites du bruit » à la gare des Guillemins

15h : départ de la marche, depuis la Gare des Guillemins. La marche se déroulera à travers la ville de Liège.

16h30 : ateliers dans le village associatif (chants féministes, sérigraphie,…), près du Musée de la Vie wallonne

Mons

17.00 à 18.00 : Rassemblement sur la Grand-Place de Mons

Louvain-La-Neuve

12.45 : Rassemblement sur la Place des doyens

Mais, prendre part à ces différents rassemblements n’est pas la seule manière pour les femmes de se faire entendre. La mobilisation peut être ponctuelle et s’exprimer à travers un petit geste, comme déléguer leurs tâches professionnelles à un collègue masculin, délaisser les chaises dans les amphithéâtres de l’université.