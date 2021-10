Bruxelles : le personnel du centre Fedasil du Petit Château est en grève ce lundi

C’est la grève au centre Fedasil du Petit Château ce lundi. Le personnel de ce centre d’arrivée des candidats réfugiés se croise les bras pour dénoncer des conditions de travail devenues impossibles avec l’afflux de demandeurs d’asile. Les incidents se multiplient et le personnel ne se sent plus en sécurité.

Depuis le début de l’été, les demandeurs d’asile affluent à nouveau à Bruxelles où ils sont accueillis au Petit Château. Le relâchement des mesures covid, le retrait américain d’Afghanistan n’ont pas été anticipés par les autorités et aujourd’hui, alors que le nombre d’agents n’a pas augmenté, le centre accueille plus de 750 personnes. C’est devenu ingérable, s’insurge l’un de ces agents, qui évoque la multiplication des incidents violents dans le centre, mais aussi des problèmes d’hygiène récurrents.

Les congés pourtant accordés ne peuvent plus être pris, les journées s’allongent et le nombre de malades au niveau du personnel a explosé. Alors, les agents ont décidé de lancer une grève de 24 heures pour interpeller l’administration et le secrétaire d’Etat à l’asile Sammy Mahdi. Un service minimum est toutefois maintenu mais les nouveaux demandeurs d’asile ne pourront être accueillis ce lundi.

Le secrétaire d’Etat Mahdi regrette la grève mais reconnaît le problème, surtout depuis qu’à cause des inondations de juillet plusieurs centres ont dû être fermés pour rénovation. Il annonce plusieurs mesures dont l’engagement de 13 agents supplémentaires.