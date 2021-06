Bruxelles : la vaccination sera ouverte aux plus de 18 ans, dès ce vendredi 18 juin à 18h

18, c’est le chiffre à retenir pour cette nouvelle étape de vaccination en Région bruxelloise. Les Bruxellois de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir de ce vendredi 18 juin à 18 heures. Jusque-là, la vaccination était réservée aux personnes de plus de 31 ans. Pour les autorités, Cela représente 200.000 invitations à envoyer.

Selon la Cocom, il sera encore possible de recevoir sa première dose en juin, mais il ne faudra pas tarder à s’inscrire car les créneaux risquent de vite se remplir. La prise de rendez-vous peut se faire via la plateforme Bruvax ou, dès samedi, via le Call-Center au 02/214.19.19.

Une nocturne sera organisée le 21 juin entre 17 et 22 heures, sur rendez-vous, au centre de vaccination Pachéco.

Les 16-17 ans sur liste d’attente

Quant aux jeunes de 16 ans et 17 ans, ils pourront désormais s’inscrire sur liste d’attente.

En Wallonie, la vaccination était déjà ouverte aux plus de 18 ans depuis le 17 mai. Et les 16 ans et plus sont invités à se faire vacciner depuis cette semaine.