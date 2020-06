Bruxelles : "La règle des 400 personnes condamne la Foire du Midi"

Les kermesses et fêtes foraines pourront à nouveau faire tourner leurs manèges à partir du 1er juillet. Le feu vert a été donné par le ministre des Classes moyennes et des Indépendants Denis Ducarme (MR), au terme du Conseil National de Sécurité de ce mercredi. Une reprise de l’activité sous conditions : une limitation du nombre de personnes fixée à 400 pour les événements à l’extérieur.

Une vraie colère

Mais cette nouvelle fâche les organisateurs. Fabian Maingain, échevin DéFI du Commerce à la Ville de Bruxelles exprime son "incompréhension" et "une vraie colère". Dans les conditions telles que fixées par le Fédéral, impossible d’organiser la Foire du Midi. Celle-ci rassemble une centaine de métiers, s’étale sur plusieurs centaines de mètres au boulevard du Midi et attire plus d’un million et demi de personnes de mi-juillet à mi-août. Cette année est celle de 140e édition.

"La Foire du Midi représente 40% du chiffre d’affaires annuel des forains", rappelle l’échevin. Le coronavirus a mis un frein à l’organisation des foires partout dans le pays. Les indépendants concernés ont espéré pendant plusieurs semaines avant enfin de voir le bout du tunnel.

Reste que les règles fixées ce mercredi ne vont pas, selon eux, dans le bon sens. "La règle des 400 personnes maximum condamne la Foire du Midi. Cette règle semble incompatible avec la tenue d’un événement comme la Foire du Midi. Elle apparaît de plus aberrante par rapport à la tenue des marchés" aujourd’hui autorisée "où se croisent des milliers de personnes".

Une réponse demandée pour début juillet

"Nous sommes en colère parce que nous n’avons pas de réponse claire, depuis plusieurs semaines. Nous n’avons pas cessé d’interpeller le Fédéral", ajoute Fabien Maingain qui fixe un ultimatum. "Début juillet, nous voulons une réponse spécifique par rapport à un événement spécifique comme la Foire du Midi. D’ici là, nous continuons à travailler, à organiser la foire comme si celle-ci devait avoir lieu, nous poursuivons nos réunions avec la police et les pompiers. Au vu de l’urgence, nous allons faire tourner la matrice des événements de l’été, comme demandé par la Première ministre afin d’avoir une réponse claire."

Mais au-delà de la première semaine de juillet, impossible de mettre sur pied ce rendez-vous festif incontournable à Bruxelles. L'échéance se rapproche et des travaux préparatoires (électricité) sur le terrain sont incontournables. "C’est un risque pour tout le secteur."