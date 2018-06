Bruxelles: l'Afsca intercepte 450 kilos de denrées à une température trop élevée

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a intercepté vendredi à Bruxelles une camionnette transportant 450 kilos de denrées alimentaires dont la température était beaucoup trop élevée, indique un porte-parole, confirmant une information de Sudpresse.

Une agent de l'Afsca a remarqué une camionnette alors qu'elle se rendait dans une crèche pour y mener un contrôle. Elle a été interpellée par ce véhicule, immatriculé en Pologne, et dont le conducteur débarquait des denrées alimentaires, explique Jean-Sebastien Walhin, porte-parole de l'Afsca. Elle s'est arrêtée et a demandé des explications au chauffeur. Toutefois, ce dernier est Polonais et ne s'exprime pas en français.

"La police a été appelée, qui a bloqué le véhicule. La contrôleuse a pu réaliser l'inventaire des problèmes et a constaté que la température des produits était nettement trop élevée", raconte M. Walhin. Les aliments, dont des darnes de saumon notamment "congelées à la base mais dont la température s'élevait à 9 degrés lors du contrôle", provenaient de Pologne. Ils ont tous été détruits. Un PV sera dressé au parquet.

L'enquête poursuit son cours et l'Afsca la suivra de près, insiste son porte-parole. L'Agence ignore toutefois à qui étaient destinées ces denrées, ni comment elles ont été fabriquées ou transportées, le conducteur n'ayant pu s'expliquer. "Nous pensons qu'elles étaient réservées à des commerces" mais l'enquête devra le déterminer.