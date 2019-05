Bruxelles: entre 2000 et 3000 personnes se mobilisent contre l'extrême droite

Depuis 18h, le mouvement Stand Up organise un grand rassemblement sur la Place du Luxembourg contre la montée de l'extrême droite en Belgique et dans d'autres pays européens. "Au niveau fédéral et régional en Belgique, le parti d'extrême droite Vlaams Belang a fait une percée électorale dramatique. Dans nombre de pays d'Europe, comme en France, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Italie, les partis d'extrême droite sont également les grands vainqueurs des élections européennes", explique le mouvement sur sa page Facebook.

Selon notre journaliste sur place, ils seraient entre 2000 et 3000 personnes sur la Place du Luxembourg.



"Nous affirmons que l’extrême droite n’a pas sa place ni dans les parlements et gouvernements, ni dans nos rues et que notre front uni se mobilisera, tant que nécessaire et sur tous les terrains possibles, pour l’empêcher de nuire", poursuit le collectif.