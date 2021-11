Bruxelles : condamnée à deux ans de prison pour abus de confiance envers une personne âgée

Une femme ayant abusé de la confiance d’une personne âgée atteinte de démence a été condamnée mardi à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Son mari a écopé d’une peine de prison de huit mois avec sursis. Cette femme, d’origine française, avait été désignée pour s’occuper de la victime au moment où cette dernière était devenue infirme. Elle en a profité pour s’approprier un appartement ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La victime, une dame âgée, avait travaillé durant des années pour l’Union européenne et disposait d’un joli compte épargne. En 2014, elle avait donné, par l’intermédiaire d’un notaire, une procuration à la prévenue, avec qui elle était amie. Cette procuration lui donnait le droit de prendre soin de la victime et de ses biens si elle n’était plus en mesure de le faire elle-même. Dans les années qui ont suivi, la santé de la victime a commencé à décliner. Elle a finalement été admise dans un centre de soins pour personnes souffrant de démence, où elle est décédée.

Durant cette période, la prévenue a profité de la situation en transférant 300.000 euros du compte de la victime vers son propre compte ou ceux des membres de sa famille. Elle a également effectué des achats importants, dont 74.000 euros dépensés dans des bijoux. Elle a aussi veillé à ce que la victime lui fasse don de son appartement à un moment où cette dernière n’était plus mentalement capable de le faire.

L’avocat des deux prévenus a plaidé pour l’acquittement. "Les médecins n’ont que des soupçons mais pas de preuves que la victime présumée souffrait déjà de démences lorsque ces évènements ont eu lieu", a-t-il déclaré. "Quant aux banques, elles n’ont pas non plus refusé lorsqu’elle a donné les procurations sur ses comptes à ma cliente."

Cette plaidoirie n’a toutefois pas convaincu le tribunal, qui a condamné les deux prévenus.