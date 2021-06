Bruxelles, Braine, Rhode-St-Genèse : les orages provoquent dégâts et inondations

De violents orages ce vendredi ont provoqué dégâts et inondations à travers la Belgique. L'alerte orange aux orages est déclarée pour toutes les provinces belges. Le numéro 1722 est toujours actif pour toute personne ayant besoin de l'assistance des pompiers pour une intervention non-urgente.

A Bruxelles, trois tunnels ont été inondés et fermés totalement ou partiellement au trafic: les tunnels Porte de hal, Vleurgat et Stéphanie. La station de métro porte de Hal est sous eau. Plusieurs voiries de la région ont également été submergées, à Molenbeek et Ixelles.