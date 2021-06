Bruxelles bannit l'essence et le diesel : A quoi ressemblera la mobilité du futur dans nos villes ?

En 2035, il n’y aura plus de voitures diesel ni de voitures à essence à Bruxelles (ni dans plusieurs autres villes, d’ailleurs). Passage au piétonnier, réduction des places de parkings, taxe kilométrique… la voie royale de la voiture est bien congestionnée. Hasard du calendrier, la semaine où Bruxelles détaille cette mesure, Paris fait voler son premier taxi volant. Le constructeur allemand Volocopter a effectué un premier vol de démonstration à l’aéroport du Bourget, pour donner une idée de ce qui volera dans le ciel lors des JO de Paris, en 2024, entre Paris et l’aéroport Roissy-CDG.

Le taxi volant dans dix ans ? Est-ce là le transport du futur ? L’un d’entre eux, à tout le moins. “C’est tout à fait crédible d’imaginer aujourd’hui que dans une dizaine d’années on aura les premiers transports de personnes et de marchandise par des systèmes volants”, explique Pierre Duysinx, professeur au département d’aérospatiale et mécanique de l’ULiège dans le reportage ci-dessous (février 2021). Même si ce sera probablement réservé à certains publics cibles, comme des entreprises : “On parle de 2 à 3% des communications vers les aéroports et les gares”.

Bien sûr, il y a tout une série de questions à régler, outre la technologie en elle-même : la gestion de ce trafic aérien, la sécurité, l’infrastructure (où pourrait-il atterrir ?), le cadre juridique, etc. Mais, comme pour le transport de marchandises par drones, les taxis volants ne sont déjà plus tout à fait de la science-fiction. Le téléphérique Toujours dans les airs, certaines villes misent sur le téléphérique urbain. C’est le cas en Île-de-France, par exemple, avec le projet baptisé “Câble A”, présenté comme une réponse aux difficultés de déplacements des habitants du Val-de-Marne (réseau de transports collectifs restreint, bus ralenti par les embouteillages, etc.). Il devrait permettre de desservir plus de 20.000 habitants et créer environ 6000 emplois. Autre exemple, beaucoup plus près de chez nous : le téléphérique de Namur.

►►►A lire aussi : Namur : le téléphérique servira bien de moyen de transport urbain dès septembre Voilà pour rêver un peu, la tête en l’air. Mais il n’y a évidemment pas de solution miracle. “Il faut un panachage de différentes solutions. A Paris, on peut imaginer des bateaux électriques sur la Seine, ou des voiliers, continuons à rêver !” sourit Eric Cornélis, responsable du Groupe de Recherche sur les Transports à l’UNamur. "Mais toutes les solutions ne sont pas envisageables partout. On ne voit pas un téléphérique à Amsterdam, par exemple. ” Les voitures autonomes Au sol, une de ces solutions pourrait être les voitures et navettes autonomes. On imagine alors des voitures partagées, roulant sans chauffeur, qui évitent les problèmes de parking. La voiture autonome ne fait pas consensus. Pierre Bertin, lui, y croit. Il est chargé de projet chez Traject, un bureau d’études et de consultance en mobilité durable. "Ça permettrait de minimiser les émissions, explique-t-il, puisque la façon de conduire a un impact à ce niveau-là. A terme, cela libérerait du temps puisqu’il ne faudrait plus conduire. Ça amènerait aussi une plus grande fluidité dans le trafic puisqu’on n’aurait plus de conducteurs qui changent tout le temps de file ou qui ralentissent et accélèrent sans raison. Et enfin, ça améliorerait la sécurité routière.” C’est aussi l’avis de VIAS, l’Institut pour la sécurité routière, qui regrette la surmédiatisation de certains accidents impliquant des voitures autonomes. Il n’empêche la technologie devra encore faire des progrès. Grégory Falisse, expert mobilité pour le développement urbain à l’UCLouvain, est impliqué dans le projet de navette autonome à Louvain-la-Neuve : “Pour aller vers une vraie autonomie, la technologie doit encore évoluer, mais l’infrastructure doit aussi être irréprochable. Un arbre qui pousse, ou même de l’herbe qui pousse, ça peut perturber la navette ! Pour le moment, on se rend compte qu’une navette autonome est tout sauf autonome. Dès qu’elle doit dévier de son trajet, il faut une intervention humaine (dans le cadre de ce projet pilote, il y a toujours un opérateur à bord, ndlr)”. La technologie pour les voitures autonomes est déjà plus avancée, précise-t-il.

Quelles moyens de transport s’imposeront ? C’est difficilement prévisible. Une voiture autonome est toujours une voiture. Elle génère toujours de la pollution, même si elle est électrique (pollution indirecte générée par la production d’électricité et de batteries). Elle n’est pas non plus une solution miracle. La mobilité multimodale, connectée, partagée La mobilité du futur devra être multimodale, et connectée. Et pour cela, le concept de MAAS – Mobility As A Service- devrait faciliter les choses. L’idée est de rassembler tous les services de transport en une seule et même application. Celle-ci permet donc à la fois de réserver et déverrouiller une trottinette ou un vélo, mais aussi de prendre un tram, ou d’emprunter une voiture partagée. Elle planifie les trajets et fournit les combinaisons optimales pour un trajet. “La Stib a lancé un projet pilote, Olympus aussi mais aucune application ne rassemble encore vraiment toutes les offres de transport. A terme, l’idée ce serait qu’on puisse continuer à utiliser la même application en arrivant à Paris, par exemple.” Les datas devraient aussi aider à mieux prévoir le trafic, adapter l’éclairage, trouver des places de parking, etc.

3 images La mobilité du futur sera multimodale © Mobil2040_BruxellesMobilité

La mobilité du futur sera aussi partagée. "Ça marche déjà bien avec les vélos ou les trottinettes, déclare Pierre Bertin, du bureau d’études Traject, mais c’est vrai que la notion de propriété privée reste encore bien ancrée. Et puis, il faudra trouver le bon business model : pour les voitures, seul Cambio est rentable. Drive Now, par exemple, a dû cesser ses activités à Bruxelles.” La petite reine Le futur est en somme déjà dans le présent. Grégory Falisse est pour la théorie des petits pas : à court terme, l’avenir de la mobilité, c’est le vélo (et Pierre Bertin ne dit d’ailleurs pas autre chose). “Quand on voit comment le vélo électrique s’est démocratisé et répandu en une dizaine d’années, c’est assez incroyable, s’exclame-t-il. En Belgique, la distance travail-domicile est de 15-20 km en moyenne, il y a là vraiment un potentiel intéressant !” L’exemple de Copenhague et ses “Cycle superhighways”, ses autoroutes cyclables est inspirant. La crise du coronavirus a déjà permis d’avancer sur cette piste. A Bruxelles, 40 km de “coronapistes” ont été créées et la ville veut doubler les déplacements en deux roues.

3 images Les autoroutes cyclables danoises © Cycle Superhighways, Capital Region of Denmark

La ville devra continuer à s’adapter, pour évoluer vers une mobilité plus durable. Aménager des pistes cyclables, élargir les trottoirs mais aussi se réinventer pour réduire les distances à parcourir (voir ce concept de la ville du quart d’heures), créer des quartiers sans voitures, prévoir des centres de distributions urbains pour la livraison -en vélo cargo- des marchandises sur le dernier kilomètre… La liste des solutions est longue, certaines ont déjà été lancées, d’autres sont à portée de mains, ou plus compliquées à mettre en place. Mais il faudra aussi, et surtout, changer nos comportements. Pour Eric Cornélis, responsable du Groupe de Recherche sur les Transports à l’UNamur, il est temps de changer de paradigme : “Depuis les Trente Glorieuses, on fait l’éloge de la mobilité. C’est bien d’être mobile, de se déplacer, de changer de boulot, mais peut-être que ce paradigme a atteint ses limites et qu’on va pouvoir réaliser que l’immobilité, ce n’est pas si mal que ça !”