Bruxelles: au moins 5.000 personnes manifestent contre les violences faites aux femmes

Sur la pancarte d'une manifestante, ce slogan : "L'amour des hommes tue tous les ans des femmes". Sur une autre, on peut lire des noms : Berenice, 32 ans ; Ulfet, 43 ans ; Rabiya, 36 ans ; Nicole, 53 ans, Claudine, 61 ans, etc.

En 2017, 39 féminicides avaient été recensés en Belgique, soit, proportionnellement à la population de nos pays respectifs, 1,5 fois plus qu’en Espagne ou deux fois plus qu’en France. Les associations veulent interpeller les autorités car, pour elle, les institutions et les pouvoirs publics portent une part de responsabilité.

Convention d'Istanbul... Et après ? - © Thierry Van Gulick

Dans l'Union européenne, 1 femme sur 20 victime de viol

D’après la dernière étude de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) relayée par Amnesty International, une femme sur vingt dans l’Union européenne a déclaré avoir été victime de viol après l’âge de 15 ans, soit environ neuf millions de femmes. "Malgré ces chiffres choquants, peu de pays européens traitent ce crime avec le sérieux juridique qu’il requiert", constate Amnesty.

"Les femmes voient leurs tentatives d’obtenir justice entravées non seulement par des lois dépassées, mais également par les préjugés, la culpabilisation des victimes et les stéréotypes et mythes négatifs, souvent véhiculés par les personnes chargées de fournir un soutien aux victimes, d’enquêter sur les infractions à caractère sexuel et d’en poursuivre les auteurs", explique Amnesty.

La Belgique respecte à peine 20% de ses obligations en matière de lutte contre les violences machistes

La Belgique a ratifié en 2016 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul.

Depuis lors, notre pays communique régulièrement sur les mesures adoptées. Mais les constats de terrain d'une cinquantaine d’associations accompagnant les victimes ou les auteurs contrastent avec les communications officielles sur l’état de la lutte contre les violences en Belgique.

Le rapport alternatif des associations souligne ainsi que la Belgique respecte mal ou pas du tout 80% des articles de cette Convention : "Peu de mesures structurelles et pas toujours pertinentes en regard des besoins sur le terrain et une absence de budget spécifique, suffisant et transparent. Cela a des conséquences importantes sur les pratiques et modes d’interventions qui s’avèrent aléatoires, parfois contradictoires, inutiles voire dangereux pour les victimes dans la prévention, la formation des professionnel-le-s, l’hébergement, la protection, le soutien et l’accompagnement des victimes et des enfants exposés, l’accès aux droits particulièrement pour les femmes les plus vulnérable ou encore les poursuites judiciaires."