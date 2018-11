Bruxelles: au moins 1.500 personnes manifestent contre les violences faites aux femmes

Plus de 1.500 personnes, selon la première estimation de la police sur place, étaient rassemblées dès 14 heures ce dimanche devant le palais de justice de Bruxelles au départ de la manifestation pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Plusieurs dizaines d'associations fédérées au sein de la plate-forme Mirabal Belgium sont à l'initiative de cette mobilisation. Le cortège est parti vers 14h30. Il arpentera les rues du centre de Bruxelles avant de revenir sur la place Poelaert en milieu d'après-midi.

Les participants crient des slogans et arborent de multiples banderoles et pancartes avec des messages contre les violences faites aux femmes et en faveur de l'indépendance économique des femmes.

La Belgique a ratifié en 2016 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul. Dans le cadre de la procédure de suivi, la Belgique est aujourd'hui tenue d'établir un rapport visant à apprécier les mesures adoptées.

Le rapport alternatif remis par les associations de terrain pointe notamment que les services spécialisés sont très peu consultés dans l'élaboration des Plans d'Action nationaux, un recul d'une lecture systématique sous l'angle des rapports sociaux de sexe pour le traitement des violences et des données sur les violences de genre toujours lacunaires.

Pendant la manifestation, le tunnel Stéphanie en direction du Centre-ville est fermé à la circulation par mesure de sécurité, indique pour sa part Bruxelles Mobilité. Cette fermeture entraîne des comportements dangereux, ajoute l'agence régionale. "Des usagers roulent à contresens."