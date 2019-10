Bruxelles : entre 200 et 250 manifestants contre les violences policières

Ils ont annoncé un rassemblement serein ce 21 octobre, après l’action du 12/10 menée par Extinction Rebellion "qui avait pour but de demander l’instauration de l’état d’urgence climatique et la mise en place de mesures ambitieuses et contraignantes". Des violences policières ont été jugées "inacceptables" par les militants qui ont dénoncé l’usage excessif de spray au poivre.

Ce lundi, entre 200 et 250 manifestants dénoncent ce qu’ils appellent la "violence policière" dans les quartiers ou face aux migrants. L’événement a été coordonné sur Facebook via la page "United against police violence". Parmi les organisateurs, on compte plusieurs organisations climatiques et sociales : "Students For Climate", la "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles"; "Gilets jaunes".