Brussels Airport: une nouvelle zone de contrôle douanier dans le hall des arrivées

Tout le monde à connu, au moins une fois, la crainte d'être contrôlé par les douaniers à la sortie de l'aéroport. Même si cela ne réduira en rien ce sentiment, il existe une nouvelle zone de contrôle des douanes à Brussels Airport, dans le hall des arrivées. Et elle est désormais opérationnelle.

De nouvelles tables de recherche ont été installées et les sorties rouge et verte ("rien à déclarer") sont plus clairement définies. Les services de douanes ont fait des démonstrations de matériel ce jeudi matin, dont celle d’un récent appareil qui permet, en une minute environ, d’établir la composition d’un bien contrôlé.

Pour Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company : "Cette nouvelle zone offre plus de confort et d’intimité et elle bénéficie d’une meilleure exposition visuelle […] Il était également important d’améliorer l’environnement de travail des douaniers, qu’il soit plus moderne, plus efficace."

Chaque année, les douanes contrôlent à Brussels Airport les marchandises de plus de 100.000 passagers.

Dans le collimateur cet été : contrefaçons, cigarettes, alcools et argent

Cette année, un accent sera mis sur les contrôles de cigarettes et d’alcool ainsi que des marchandises CITES (espèces menacées d’extinction) et la viande de brousse. Depuis le début de l’année, 95.814 passagers ont déjà été contrôlés et 503 saisies d’importations illicites ont été réalisées.

Petit rappel utile en cette période de vacances de ce qui est particulièrement visé par les douaniers lors de votre retour en Belgique : - les animaux et plantes protégées ; – les documents de vos animaux de compagnie ; – les contrefaçons ; – les cigarettes et alcools soumis à des limites strictes ; – les montants en cash supérieurs à 10.000 euros ; – en règle générale toutes les marchandises hors Union Européenne pour lequel il faut payer des droits de douane.