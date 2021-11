Brussels Airport plus vert et plus durable, un pari sur 5 ans soutenu par l'Europe

Grâce à des fonds européens décrochés dans le cadre du EU Green Deal, l’aéroport de Bruxelles s’apprête à subir une cure de verdissement. Durant les cinq prochaines années, Brussels Airport travaillera, aux côtés d’un consortium de 21 partenaires, sur une trentaine de projets concrets visant à rendre le secteur de l’aviation et les aéroports plus verts et plus durables. Les projets incluent par exemple la construction d’une usine de mélange de biocarburants à l’aéroport, le déploiement d’équipements électriques pour les activités de manutention au sol et le développement d’une nouvelle innovation pour rendre les essais moteurs moins bruyants.

Intitulé Stargate, le projet bénéficiera de 25 millions d’euros européens

L’origine du plan Stargate remonte à 2020. Répondant à un appel à projets de l’Union européenne, Brussels Airport et 21 partenaires décident de former un consortium réunissant notamment trois aéroports européens, des compagnies aériennes, des institutions de mobilité et de recherche et des gouvernements. Ils présentent un ambitieux programme pour développer des innovations et des initiatives visant à accélérer la transition vers une aviation plus verte. Le projet Stargate de Brussels Airport est sélectionné et il recevra 24,8 millions d’euros de subventions européennes pour réaliser ces projets dans les années à venir. “Avec Stargate, nous et nos partenaires voulons démontrer que l’aviation peut être plus durable, et que nous sommes prêts à prendre les devants ", explique Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. " Nous voulons encourager le partenariat et l’innovation pour apporter une réponse aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Nous allons développer des biocarburants pour les avions sur le site de l’aéroport, rendre les opérations au sol plus durables et renforcer la place des aéroports en tant que pôles multimodaux, afin de rendre les alternatives à la voiture encore plus accessibles. Au travers de l’échange de connaissances et d’expériences avec nos partenaires, nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous étudions également les possibilités de partenariat avec nos riverains, par exemple en matière d’énergie renouvelable.”

Des solutions innovantes pour une aviation plus durable

Stargate regroupe une trentaine de petits et grands projets articulés autour de trois grands piliers : la poursuite de la décarbonation de l’aviation, l’amélioration de la qualité de l’environnement local et l’amélioration de la mobilité. Sur le plan de la décarbonation, le consortium entend notamment faire rouler les avions au sol via des engins électriques et déployer des véhicules électriques ou à hydrogène pour les activités de manutention au sol au cours des prochaines années. En tant que partenaire du consortium, DHL a acheté les premiers véhicules électriques pour les activités de manutention au sol pour les essayer sur le terrain. Une usine de mélange de biocarburants sera également construite à Brussels Airport. Brussels Airport deviendra ainsi le premier aéroport au monde à mélanger sur place le kérosène et le biocarburant. Le pourcentage de biocarburant pourra ainsi être systématiquement augmenté. Les compagnies aériennes partenaires de Stargate (Brussels Airlines, TUI et DHL) seront les premières à l’utiliser. Parallèlement à ce projet, le consortium travaillera également au développement d’un camion-citerne électrique et à la récupération des graisses et huiles usagées pouvant être utilisées pour ce biocarburant. Sur le plan de la production d’électricité, le consortium se penchera sur des solutions pour étendre l’offre en énergie renouvelable et étudiera à cette fin les possibilités de partenariats avec les communes voisines. Un parc de panneaux solaires supplémentaire est par exemple envisagé, et une étude de faisabilité est en cours sur la construction d’un bioréacteur à l’aéroport, dans lequel les déchets organiques des compagnies aériennes, et si possible des communes voisines, peuvent être transformés en énergie.

Parmi les bénéficiaires indirects de Stargate, les riverains de l’aéroport

Sur le plan de l’amélioration de la qualité de l’environnement local, l’objectif sera d’affiner les techniques existantes et l’innovation. Il s’agit de l’amélioration de l’efficacité des vols et d’atterrissages verts, une technique d’atterrissage permettant de réduire la consommation de carburant, le niveau d’émissions et la nuisance sonore. Une nouvelle innovation qui devrait permettre de considérablement diminuer le bruit au sol et le niveau d’émissions lors des essais moteurs des avions est également en cours de développement. Enfin, Stargate s’engagera également dans l’amélioration de la mobilité à l’aéroport et dans ses environs et la promotion des alternatives à la voiture, notamment en recherchant et en testant des solutions pour les passagers qui arrivent en train avec des valises et en optimalisant l’accessibilité de la gare, en collaboration avec la SNCB. Des efforts seront également déployés pour soutenir la numérisation et développer des solutions pour centraliser davantage les informations et les rendre plus accessibles pour les passagers.

Aux côtés de Bruxelles, les aéroports d’Athènes, Budapest et Toulouse

Outre Brussels Airport, le consortium européen Stargate comprend 21 partenaires de toute l’Europe dont trois autres aéroports : Athènes, Budapest et Toulouse Blagnac. Tout comme Bruxelles, ces aéroports ont atteint la neutralité carbone dans leurs opérations internes et ont chacun leurs priorités en matière de durabilité. Dans le cadre de Stargate, ils échangeront leurs connaissances et expériences, et les initiatives qui porteront leurs fruits dans l’un des sites seront également déployées et adaptées dans les autres. Dr Yiannis N. Paraschis, CEO d’Athens International Airport explique : "La nécessité de répondre à l’urgence climatique n’a jamais été aussi évidente et l’industrie relève le défi. Grâce à Stargate, nous souhaitons accélérer l’adoption de carburants d’aviation durables, de véhicules à zéro émission, d’hydrogène vert et d’autres solutions, tout en apportant notre propre expertise acquise au cours de plus d’une décennie de réduction des émissions de carbone, notamment par la mise en œuvre de projets solaires à grande échelle sur le site de l’aéroport. Ce sera également l’occasion d’exploiter le pouvoir de la numérisation pour améliorer les performances environnementales, non seulement en matière d’émissions, mais aussi sur des questions telles que l’économie circulaire et le bruit." "Budapest Airport a rejoint le projet Stargate pour développer et mettre en place un système de traitement du fret aérien basé sur le cloud et sans papier, ainsi que d’autres projets durables, concernant principalement le terminal, l’efficacité énergétique, le carburant d’aviation durable et l’évolution du trafic. Budapest Airport a pris de nombreuses mesures concrètes afin de réduire continuellement son empreinte carbone et nous prévoyons de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035, un objectif auquel le projet Stargate et le partage d’expériences et de connaissances qu’il implique contribueront grandement", déclare Chris Dinsdale, CEO Budapest Airport. “C’est une grande fierté pour nous d’être membre du consortium Stargate sous le leadership de Brussels Airport”, explique Philippe Crébassa, CEO Aéroport de Toulouse-Blagnac. “Avec trois grands aéroports européens, nous allons collaborer sur des initiatives très concrètes pour accélérer la transition énergétique et, plus largement, pour assurer un développement durable de notre activité. Le contexte actuel conforte nos orientations prises pour la décarbonation du transport aérien. La force du collectif Stargate, diversifié et complémentaire, démultipliera les moyens donnés à cette ambition qui fait notre raison d’être.” Pour info, les autres partenaires du consortium sont Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Air Cargo Belgium, Skytanking, skeyes, To70, Lux Mobility, Université d’Hasselt, Centre d’expertise Erasmus UPT, IES R&D, Sopra Steria, Province du Brabant flamand, Quatra, Institut Flamand pour la Recherche Technologique (VITO), SNCB et Institut Flamand pour la Logistique.

