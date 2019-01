Brussels Airport: ne restez pas dans la zone de "dépose-minute", ou vous allez le payer

A partir du 6 février, Brussels Airport offrira 30 minutes de stationnement gratuit dans les parkings P1, P2 et P3 aux conducteurs devant déposer ou récupérer des passagers à l’aéroport et possédant la carte Pcard+. Mais ce qui est neuf, c'est qu'à partir de cette date, les automobilistes qui s'incrustent dans la "drop zone" devront mettre la main au portefeuille.

La PCcard (ou sa version + qui propose différents services) peut être demandée gratuitement en ligne sur le site de l'aéroport. Sans cette carte, les parkings seront au prix de 2 euros la demi-heure. Cette mesure a pour but de permettre aux conducteurs de déposer ou récupérer des passagers sans stress, explique Brussels Airport dans un communiqué. L'heure exacte à laquelle ils arrivent dans le hall des arrivées peut varier en fonction du contrôle éventuel des passeports, du délai de récupération des bagages et/ou du contrôle douanier, justifie l'aéroport.

10 minutes gratuite dans la zone de dépose-minute

Mais en plus du parking couvert, les conducteurs disposent d'une zone de dépose-minute (drop-off), située à la sortie de l'aéroport afin que les conducteurs puissent rapidement "lâcher" leurs passager et reprendre la route. Mais des abus ont en effet été constatés ces derniers mois, particulièrement en périodes de forte affluence, avec des personnes qui y laissaient leur véhicule avant de se rendre dans le hall des arrivées. Ce qui n'est pas le but.

C'est pourquoi, à partir du 6 février, des barrières y seront opérationnelles et ne permettront la gratuité que durant dix minutes maximum. Et pas plus d'une fois toutes les heures. Au-delà de cette période, la barrière automatique ne s'ouvrira qu'après paiement d'une rémunération.