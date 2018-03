Brussels Airlines dévoile Aerosmurf

9 Schtroumpfs, aussi bien passagers que membres d’équipage, sont représentés sur l'avion et ce jusque dans le cockpit: la Schtroumpfette comme commandant de bord et le Grand Schtroumpf comme co-pilote.

L'Aérosmurf rejoint donc Rackham (Tintin), Magritte, Trident (Diables Rouges) et Amare (Tomorrowland). Son nom vient du titre d'une bande dessinée des Schtroumpfs, qui raconte l’histoire d’un petit Schtroumpf qui rêve de voler et construit un avion. Depuis lors, le petit Schtroumpf est connu sous le nom d’Aerosmurf.

“Pour choisir le design de notre cinquième Belgian Icon, nous avons voulu demander au public ce qu’il aimerait voir voler dans les cieux en tant qu’ambassadeur de la Belgique. C’est pourquoi, l’année passée, nous avons lancé un concours auquel chaque personne dont le cœur bat pour la Belgique, chaque enthousiaste et chaque designer pouvait participer en envoyant leur idée ou leur projet d’avion. Allant des frites au saxophone, le nombre d’idées reçues était impressionnant", explique Tanguy Cartuyvels, VP Marketing chez Brussels Airlines.

Le design présente aussi des détails typiquement belges, présentés durant le concours: le Schtroumpf Musicien joue la Brabançonne au saxophone – une invention belge – avec un autre Schtroumpf qui joue de l’harmonica, en référence au célèbre musicien belge Toots Thielemans. On retrouve aussi l'Atomium en version miniature, des frites et gaufres bien belges et, petit détail, des petits pas de Schtroumpfs sont dessinés à l'intérieur de l'avion, conduisant les voyageurs à leur siège.