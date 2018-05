Bruno Derbaix: "Il y a un vrai décalage entre le discours de l'école et ses méthodes"

L'école emploie-t-elle les bonnes méthodes pour former à la citoyenneté ? C'est l'une des questions que pose Bruno Derbaix dans son livre " Pour une école citoyenne ".

"Il y a un vrai décalage entre le discours de l'école, dans lequel on va dire " la violence, c'est mal, c'est important d'être libres, d'être égaux, de s'exprimer, de s'impliquer dans la société ", et puis l'école, qui est en fait le premier maillon de cette société pour les jeunes qui y vont, qui, dans la pratique, ne leur donne pas beaucoup de liberté d'expression, de projets, de mouvements dans l'école, et leur donne en fait très peu de perspectives, excepté ces cadres qui sont très fermés, qui sont enfermés dans des matières, qui sont enfermés dans ce système de " un tableau, un prof, un banc, un manuel, un élève ". Parce que même si on est 25 en classe, ce sont essentiellement des tâches individuelles qui sont proposées, et donc étant donné que l'éducation passe par l'imitation, il y a un énorme contre-message qui est donné aux élèves : " oui, on va dire la citoyenneté, mais en réalité ce n'est pas ce qu'on fait "."

Bruno Derbaix ne plaide pas pour autant pour une école sans règle: "Lorsqu'on réfléchit à d'autres manières de faire l'école, les gens croient que tout à coup on doit casser les murs des classes, que les élèves peuvent dire tout ce qu'ils pensent tout le temps, arrêter le prof dans son rôle, etc. Et on a le sentiment qu'en fait on ouvre une vanne qui ne s'arrêtera pas, avec une génération qui a déjà du mal à être cadrée, alors que c'est tout à fait le contraire. Ce qui est important, c'est de prévoir des moments où on peut parler. Si une fois par semaine, voire à certains endroits dans l'école tous les jours, je peux dire à un élève " là tu peux parler, là on va s'exprimer, on va le voir ensemble et ce n'est pas du vent, on va le faire et ensuite on va s'écouter et ensuite on va mettre des projets en place pour réagir aux situations ", ce sera d'autant plus facile d'avoir le calme au moment du cours, alors que dans la situation actuelle, quand il y a trop peu d'espace d'expression, les élèves restent avec des tensions entre eux, ces tensions ne pouvant pas sortir, et ça entraîne des cycles négatifs".

à cette mesure d'exclusion que l'on prend parfois envers des élèves dits trop difficiles ou en décrochage ?

Bruno Derbaix regrette que la Belgique soit la championne d'Europe de l'exclusion: "Ca cause des dégâts humains et sociétaux gigantesques". ¨Pour lui, l'école doit évidemment aller vers un chemin où on exclut de moins en moins.

Et contrairement à ce que l'on pense, le niveau socio-économique de l'école n'a pas vraiment d'influence: "On va rencontrer des écoles dites défavorisées qui font un travail incroyable à ce niveau-là. Et à l'inverse, on va rencontrer des écoles favorisées qui font un travail véritablement dramatique et où ce qu'on apprend est la loi du plus fort, l'élitisme et certainement pas l'intelligence collective et la collaboration. Donc, sur ce point-là, moi je connais des situations tragiques et des excellentes écoles, quelle que soit leur situation socio-économique".



Bruno Derbaix, " Pour une école citoyenne, vivre l'école pleinement ", aux éditions La Boîte à Pandore.