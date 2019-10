Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux : "Cette expertise est dans l’intérêt de tout le monde"

Une nouvelle expertise psychiatrique aura donc bien lieu, le tribunal d’application des peines (TAP) l’a décidé ce midi. Pour Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux, réaliser cette nouvelle expertise, "est dans l’intérêt de toutes les parties, de la partie publique, civile, dans l’intérêt du condamné lui-même." Selon le pénaliste, le tribunal dit, en substance, "qu’il est nécessaire d’actualiser les données sur la personnalité de monsieur Dutroux et en particulier sur sa dangerosité. Nous n’avons pas dit autre chose. Nous nous en remettrons à l’avis des experts qui n’est bien entendu qu’un avis, mais c’est un avis collégial, émanant de gens qui ont une carrière prestigieuse derrière eux. Je suppose que tout le monde devra, à un moment donné, se rendre à la raison. Je pense qu’on a eu tort de considérer que cette demande était inopportune. Le tribunal a dit que c’était particulièrement adéquat dans la situation en l’espèce. […] Nous ne pouvons pas nous référer à un rapport d’expertise qui date de l’époque de son procès. Dire que quelqu’un est un psychopathe une fois pour toutes, un jour toujours, me semblait un peu court. C’est ce qui a fondé notre demande, à laquelle le tribunal a décidé, aujourd’hui de faire droit."

Le rapport est attendu, au plus tard, pour le mois de mai 2020.

L’enjeu des conditions de la détention de Marc Dutroux

Quel que soit le résultat de l’expertise, Me Dayez pense que la question des conditions de détention reviendra sur le tapis. "Sans préjuger", Bruno Dayez suppose "qu’en filigrane de leur rapport [un lien pourra s’établir entre] les conditions particulières de sa détention avec, le cas échéant, les caractéristiques de son état mental." L’avocat ne se résout pas à "voir cet homme végéter dans un espace tout à fait confiné, en étant détenu au carré dans sa propre prison. Les conditions de sa détention, indépendamment d’une libération conditionnelle, reste indécente."

"Il contestera, jusqu’à son dernier souffle, l’enlèvement de Julie et Mélissa"

Interrogé par plusieurs journalistes, à la sortie de l’audience du TAP, Bruno Dayez a été longtemps interrogé sur l’absence de regrets exprimés par Marc Dutroux : "On lui reproche de ne pas exprimer de remords, de repentir, de mépriser les victimes. Je pense qu’il est temps qu’il puisse s’exprimer. Il a eu très très peu l’occasion de s’exprimer, si ce n’est de façon assez maladroite par une lettre qu’il a envoyée, avant que je sois son conseil, à monsieur Lejeune. Cette lettre méritait d’être relue et peut-être amoindrie dans des détails choquants qui font qu’elle a été mal perçue." Relancé sur la question des regrets, le pénaliste va un peu plus loin : "Il exprime évidemment des remords pour les faits qu’il reconnaît avoir commis. Sa vérité ne colle pas à la vérité du procès. Les parties civiles elles-mêmes pensent que toute la lumière n’a pas été faite sur le dossier. La question du réseau qui demeure entière, sur laquelle je ne toucherai pas mot aujourd’hui. Il y a toujours des 'kystes durs', des faits du chef desquelles il a été reconnu coupable et qu'il déniera jusqu’à son dernier souffle. Moi, je respecte la parole de cet homme, je l’entends, je ne suis pas garant de la vérité, pas garant de sa sincérité. […] Je me demande s’il n’y aurait pas un travail à faire là-dessus pour dire, oui effectivement, sur la mort de ces enfants, dont il est évidemment responsable, une responsabilité accablante. Cela n’enlève pas le fait que, pour donner un exemple, enlèvement de Julie et Mélissa, leur enlèvement, jusqu’à son dernier souffle, il contestera vraisemblablement en être l’auteur. Moi, j’acte ça, je n’ai pas vocation à refaire le procès."

Bruno Dayez explique d’ailleurs que Marc Dutroux dit ne pas connaître l’auteur du kidnapping des deux fillettes : "il a des présomptions à ce sujet, il ne peut pas l’affirmer, donc je ne vais pas moi-même accuser un tiers, sans avoir de preuves convaincantes."

Me Dayez n’a pas pour mission de demander une révision du procès, déclare-t-il. "Simplement, je pense que pour la paix des familles, le jour venu, à l’attention des familles Russo, Llejeune, et autres, qu’on puisse résumer qu’elle est sa vérité à lui. Je ne désespère pas à un moment donné de pouvoir vous dire, 'faites en ce que vous voulez, voilà sa vérité définitive'. Je pense que ça fait partie intégrante de mon travail."

