Bruges : l'ancien diacre Ivo Poppe condamné à 27 ans d'emprisonnement

La cour d'assises de Flandre occidentale a condamné ce jeudi l'ancien diacre de Wevelgem, Ivo Poppe (61 ans), à 27 ans de réclusion pour les assassinats de sa mère, son beau-père, deux grands-oncles et une patiente. Le ministère public avait requis la perpétuité.

Le matin, la défense d'Ivo Poppe avait demandé que la peine de leur client ne dépasse pas les 15 ans, pointant des circonstances atténuantes en faveur du diacre de Wevelgem. Ce dernier a été reconnu coupable mercredi soir de l'assassinat de sa mère, de deux grands-oncles, de son beau-père et d'une patiente.

Selon l'avocat Filip De Reuse, les circonstances atténuantes ne manquent pas dans le dossier. "J'ai rarement vu un homme si bon dans le box. Une peine doit aussi être personnalisée, pas prête à l'emploi", argue l'avocat, qui rappelle que les faits ont eu lieu entre 1978 et 2011. "Cela remonte à longtemps. J'aurais pu lui dire de déclarer qu'il l'avait inventé, mais il ne l'a pas fait."

Selon Filip De Reusen, la cour et le jury ne peuvent ignorer le casier judiciaire vierge de l'accusé. Par ailleurs, son rôle positif dans la vie sociale à Wevelgem a été soulevé. "A la clinique, à l'église, aux niveaux social et familial. Après son arrestation, il est ressorti qu'il allait donner la communion à domicile à 23 personnes à vélo. Il a également développé un réseau complet de visites aux malades." Pour la défense, cette serviabilité est liée à la structure de sa personnalité, qui a également été le déclencheur des faits. "Il a enfreint la loi en voulant faire le bien."

Cancer de la prostate

La santé de l'accusé a également été abordée. Ivo Poppe s'est vu diagnostiquer un cancer de la prostate il y a un an. "Bientôt, il devra subir une nouvelle opération délicate. Avoir un cancer, c'est terrible. Mais avoir un cancer en prison, c'est un cauchemar", souligne la défense qui estime que son client ne constitue plus un danger pour la société.

L'avocate An Govers a quant à elle livré des explications sur l'exécution de la peine. Elle a ainsi souligné aux jurés que les condamnés n'étaient jamais libérés par la cour d'assises après un tiers de leur peine. "Vous devez donner à cet homme la peine qu'il mérite, mais vous ne pouvez pas prendre en compte une éventuelle libération conditionnelle." Selon la défense, les peines de plus de sept ans n'ont aucun sens. "Cela a l'effet inverse. Cela conduit à plus d'amertume chez les personnes qui sortent de prison."

"En toute honnêteté, on ne peut pas mettre cette homme sur un même pied d'égalité que Marc Dutroux, Freddy Horion, Ronald Janssen et Hans Van Themsche", estime l'avocate, comparant l'affaire à des cas similaires en France, en Allemagne et en Hongrie, sanctionnés par des peines allant de 10 à 15 ans.

Le dernier mot est revenu à Ivo Poppe. "Je n'ai rien à ajouter, sauf que je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé."