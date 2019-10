Brexit : nombre record de Britanniques naturalisés belges en juillet

Un nombre record de Britanniques ont acquis la nationalité belge en juillet, selon les chiffres provisoires de l'office belge de statistique Statbel.

Au total, 272 Britanniques ont été naturalisés belges en juillet dernier. C'est 96 de plus (+55%) que les 176 naturalisations britanniques enregistrées un mois plus tôt. Ce dernier chiffre était pourtant déjà un record. Au cours des sept premiers mois de cette année, 1.045 Britanniques sont déjà devenus Belges, soit 88% de plus qu'à la même période en 2018.

Depuis l'annonce du Brexit en juin 2018, 3.902 Britanniques ont acquis la nationalité belge. C'est trois fois plus qu'au cours des dix années précédant le référendum.