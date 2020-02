Brexit : les Belges pourront-ils encore étudier au Royaume-Uni à l'avenir ?

Il fait à la fois doux et humide ce jeudi 30 janvier au Greenwich Pier, point de départ des bateaux qui proposent aux touristes des croisières sur la Tamise. Pour la centaine d’élèves du Lycée Mater Dei, qui patientent à quelques mètres de là, c’est une longue journée qui commence. Une visite de Londres au pas de course, entre deux cours d’anglais dans une école de langue située dans le Kent.

La perspective de visiter la capitale britannique la veille du Brexit avait bien inquiété les professeurs qui craignaient de croiser l’une ou l’autre manifestation autour du Parlement. Mais finalement le Brexit, qui doit être acté le lendemain, n’est pas au centre des conversations.

"On nous a surtout mis en garde contre les pickpockets", lance une élève. "Et contre le coronavirus", ajoute un autre, sous les rires de ses camarades de classe.

Quand on vient ici, on ne se sent déjà pas en Europe

En fait, personne n’y pense vraiment à ce Brexit, et certainement pas ces élèves de cinquième secondaire. Un moment historique ? La fin d’une époque ? Le début d’une nouvelle Europe ? Pas vraiment… le but de la journée c’est avant tout de découvrir la ville, et de faire du shopping avant d’assister le soir à la comédie musicale "School of rock" au Gillian Lynne Theatre.

"Ce n’est pas encore très concret. Les Anglais sont tellement différents. Ils n’ont pas la même devise, pas la même langue. Ils ont tellement de différences que, quand on vient ici, on ne se sent déjà pas en Europe", observe Kerryan, élève à Mater Dei.