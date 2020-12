Brexit : de nombreux embouteillages à la frontière, les Britanniques constituent des stocks de marchandises

La Fédération nationale des transports routiers du Pas-de-Calais a dénoncé jeudi une "gestion calamiteuse" des flux de poids lourds en direction du Royaume-Uni, dont la forte augmentation génère des embouteillages, les Britanniques constituant des stocks de marchandises avant que le Brexit devienne effectif.

"Le plan de gestion du trafic n’est pas à la hauteur des enjeux et on n’est pas encore au Brexit, cela promet ! C’est déjà catastrophique depuis deux semaines et cela le sera jusqu’à la fin de l’année", a déploré auprès de l’AFP le secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) du Pas-de-Calais, Sébastien Rivéra.

Un engorgement des axes en direction des plateformes transmanches

Des files de poids lourds particulièrement longues s’allongent aux abords de Calais les mercredis et jeudis, jours traditionnellement marqués la présence d’un plus grand nombre de camions, les chauffeurs cherchant à faire l’aller-retour avant le week-end.

►►► À lire aussi : Brexit : toujours pas d’accord, "le plan pour la pêche ne doit pas être sacrifié" selon Castex

Selon M. Rivéra, les Britanniques "sont en train de remplir leurs stocks comme jamais" par crainte des droits qui risquent d’être imposés à partir du 1er janvier, quand la période de transition du Brexit aura expiré. Des transporteurs qui travaillent avec la Grande-Bretagne depuis une trentaine d’années "n’ont jamais connu de tels volumes", rapporte-t-il.

Soulignant que les chauffeurs sont excédés par les embouteillages mais aussi par les intrusions de migrants qui en profitent pour tenter de monter dans les remorques, il accuse les autorités d’avoir insuffisamment anticipé cette situation.