Bretagne: un morceau d'engin spatial retrouvé dans un îlot désert

Un couple de trentenaires, seuls habitants de l'île de Quéménès, au large de la Bretagne, ont retrouvé un morceau d'engin spatial SpaceX, qu'ils ont soigneusement conservé dans leur ferme en attendant l'arrivée d'un expert de l'entreprise américaine.

Le morceau a été retrouvé dans la soirée du 11 avril, entrainé par les courants, sur le rivage de cette petite île de 30 hectares située en mer d’Iroise (Finistère).

"L'objet comporte trois plaques avec le logo SpaceX", a expliqué Amélie Goossens, actuelle locataire de l'île qui appartient au Conservatoire du littoral.

"On a envoyé un mail et contacté SpaceX via Twitter", a confié la jeune agricultrice qui, avec son compagnon, ont été sélectionnés en novembre pour ramener la vie dans cet ilôt désert, long de 1,3 km pour une largeur maximale de près de 400 m.

L’objet retrouvé, ressemblant à une baignoire, correspondrait "au dessus d'une capsule spatiale", selon Didier Olivry, délégué du Conservatoire du littoral de Bretagne.

"La compagnie a été contactée par les locataires de l’île et nous attendons la venue d’un expert de l’entreprise pour confirmer son origine et déterminer sa destination", a-t-il dit.