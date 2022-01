Brésil : au moins 7 morts et vingt disparus après une chute de rochers dans un lac touristique

La chute d'un pan de falaise sur des bateaux navigant dans un lac très touristique de l'Etat du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, a fait au moins cinq morts et 20 disparus samedi.

"A ce stade, il y a cinq morts confirmés" et "on estime qu'il y 20 personnes disparues" en plus des 32 blessés, a précisé le colonel Edgard Estevo da Silva, commandant des pompiers du Minas Gerais.

A la mi-journée, un grand fragment de roche s'est détaché de sa paroi et est tombé sur trois bateaux qui se promenaient sur le lac Furnas, un site prisé pour ses eaux vertes et son défilé de spectaculaires parois rocheuses.

Sur des images dramatiques partagées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le moment précis où la masse rocheuse se détache et tombe sur les trois embarcations, semant la panique parmi les passagers assistant à la scène sur d'autres bateaux.