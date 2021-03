Breadcrumbing, slow fading, stashing : ces nouveaux phénomènes des rencontres sur les réseaux sociaux

Avec les réseaux sociaux, de nouveaux comportements apparaissent et avec eux, leur flot de nouveaux mots souvent anglo-saxons. Dans le monde du dating en ligne, il y a de nouvelles techniques de drague mais aussi de rupture. Tour d’horizon des mots à ajouter à son lexique 2.0.

Le Ghosting

On vous parlait déjà de cette technique de "disparition" l’année dernière, qui aujourd’hui est entrée dans notre langage courant. Pour rappel, le ghosting (qui vient du terme anglais "ghost" qui veut dire fantôme), consiste à disparaître du jour au lendemain sans explication, en ignorant son/sa partenaire soudainement comme si l’on devenait un fantôme.

L’Orbiting avait été mentionné également. On peut voir en ce terme le prolongement du ghosting, un comportement déjà connu qui consiste à ignorer quelqu’un tout en continuant à la stalker, comprenez par là le fait de suivre et d’observer sur les réseaux sociaux.

Plus aucune nouvelle ni réponse mais l’ex qui a disparu like nos posts et regarde nos stories : "Assez proche pour se voir, assez loin pour ne jamais parler", comme le décrit Anna Iovine, journaliste new-yorkaise qui a été victime de ce nouveau genre de ghosting. L’autre orbite autour de nous, garde un œil sur notre vie comme un voyeur malsain.

Stashing

On peut traduire stashing par "planquer". Cela désigne une personne en couple mais qui ne présente pas son/sa partenaire à son entourage et qui la cache volontairement. Si vous publiez des photos de votre couple sur les réseaux sociaux et que vous identifiez votre conjoint, celui/celle-ci va au contraire vous garder dans l’ombre et ne jamais parler de vous à ses proches, en cachant votre existence depuis plusieurs mois.

Cela peut s’expliquer par le fait de ne pas assumer sa relation, de mettre l’autre de côté. Le fait de cacher des choses, la peur de l’engagement ou vouloir attendre quelques mois avant d’officialiser, la volonté de séparer la vie sentimentale du reste, ne jamais rien partager sur les réseaux, ou ne pas être proche de sa famille, sont toutes des raisons qui peuvent expliquer ce stashing.

Breadcrumbing

Il s’agit ici de faire miroiter une relation, sans vraiment vouloir s’engager. On peut traduire ça par le fait de disperser des miettes de pain. Le principe n’a rien de nouveau : l’autre envoie des signaux de temps en temps, un like tous les deux mois, des petits messages disséminés et frustrants qui se font désirer. C’est le fait de donner suffisamment d’attention à sa cible pour lui laisser l’espoir d’une relation sans vraiment vouloir une relation avec cette personne. Cette personne peut-être un(e) ex, un(e) "plan cul" ou ancien date Tinder rencontré il y a quelques années. Quelqu’un qui n’est donc pas forcément de votre entourage proche mais avec qui vous pourriez envisager une relation plus sérieuse. Mais lorsque l’on propose à cette personne d’aller boire un verre, il/elle n’est jamais disponible. En bref, c’est une relation inégale lorsque l’un attend quelque chose que l’autre n’est pas prêt à lui donner.

Le Zombieing (mort-vivant) se rapproche de cette technique. Vous avez réussi à oublier votre ex sauf que d’un coup, ce fantôme du passé revient vous hanter afin de savoir si vous êtes toujours là pour lui/elle, si vous répondez toujours à ses avances et que vous êtes partant(e) pour des retrouvailles. Cela se manifeste par des likes ou des messages par-ci, par-là mais la personne ne revient pas réellement dans votre vie.