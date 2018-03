Braquage Brussels Airport: L'avocat d'un des prévenus parle d'accusations sans fondement

Me Steve Lambert, conseil d'Abdelah F., a soutenu, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, que son client avait au départ été soupçonné à cause de ses liens de parenté avec un autre suspect du dossier. "Je ne vais pas plaider la théorie du complot, mais il y a des choses que je m'explique pas", a-t-il dit. Dix-neuf personnes sont prévenues pour répondre de participation à ce qu'on a appelé le "braquage du siècle". Des diamants pour un montant de plus de 37 millions d'euros avaient été volés dans un avion à Brussels Airport, le 18 février 2013.

"Ce n'est que lors de la deuxième perquisition à son domicile qu'on découvre chez mon client un gilet pare-balle dont, je le rappelle, les enquêteurs n'ont jamais pu prouver le lien avec le braquage de Zaventem", a exposé Me Lambert.

"Si mon client savait que ce gilet était chez lui, il aurait pu briser les scellés posés lors de la première perquisition, prétexter que c'était ses enfants, et aurait repris le gilet", a-t-il dit.

"Au départ, je pense déjà qu'on arrive chez lui, à Machelen, non pas sur base d'une enquête de voisinage qui tendrait à penser que son domicile à servi de lieu de retraite aux auteurs, mais parce que sa femme est la soeur de Nordin A. [autre suspect]", a soutenu le pénaliste.

"Je ne vais pas plaider la théorie du complot, mais il y a des choses que je n'explique pas", a-t-il dit.

