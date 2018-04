Brabant wallon: les bassins d'orage efficaces pour éviter les inondations?

Dans l'une des rues de la commune d'Orp-Jauche, 20 centimètres de boue se sont entassés. Un autre riverain reconnait que beaucoup de choses ont été faites: "par rapport à la pluie, c'est mieux, mais la boue ça reste catastrophique". D'autres dispositifs de protection seront encore installés à court et à moyen terme, avec l'aide de la Province et de la Région. Depuis 2011, la commune a déjà consacré 4 millions d'euros à la lutte contre les inondations, selon le bourgmestre Hugues Ghenne. Reste à convaincre certains futurs habitants de la commune qui semblent vouloir construire à tout prix une maison en zone à risques, malgré les avis négatifs des autorités.

"On continue à angoisser chaque fois qu'on annonce de l'orage", confie une habitante de la commune d'Orp-Jauche. Racler, nettoyer et évacuer des quantités impressionnantes de boue qui se sont accumulées devant les habitations des riverains. Heureusement, cette fois-ci, la boue ne s'est pas invitée à l'intérieur des maisons. Elle est généralement restée en rue. Mais les craintes sont toujours bien présentes au sein de la population.

A Orp-Jauche, les dégâts sont limités grâce aux différents dispositifs de protection mis en place par la commune. Notamment des primes pour des barrières de protection. - © Jean-Claude Hennuy

Nouveaux travaux à venir

Parmi les travaux réalisés, des zones d'immersion temporaire qui retiennent les eaux et empêchent les inondations. Un projet efficace puisque, dimanche soir, trois digues ont retenu une quantité d'eau importante.

Le bourgmestre d'Orp-Jauche, Hugues Ghenne explique : "l'ensemble des eaux vient du haut donc des villages voisins, se rassemble dans les zones de terre non couvertes fortement érosives et s'écoulent vers les bas. Les trois digues permettent de retenir entre 4000 et 5000 mètres cube d'eau et de boue".

De nouveaux travaux sont prévus et des ouvrages supplémentaires devraient être réalisés rapidement.