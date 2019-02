Bpost va prochainement faire payer pour le retrait d'argent liquide

Payer pour retirer de l’argent à un distributeur, certaines banques l’imposent déjà pour les retraits à un distributeur d’une autre institution. Concernant Bpost, il faudra dorénavant payer 50 centimes d’euros par retrait bancaire, et cela également sur son propre réseau de distributeurs.

Les titulaires d’un compte b.compact auront désormais droit à un seul retrait gratuit par mois. A partir du 18 mars, ils devront payer 50 centimes pour les retraits suivants, et ce même s'il s'agit d'un distributeur de Bpost.

Une mesure mal accueillie par Test-Achats

C’est une première en Belgique, dénonce d’emblée Test-Achats. Pour Julie Frère, porte-parole de l’association de défense des consommateurs, avec ces frais de retrait sur le compte b.compact, la ligne rouge a été franchie par Bpost. "C’est vraiment le monde à l’envers. Pour pouvoir simplement récupérer, retirer l’argent que l’on a confié à sa propre banque, il faut payer" s'est-elle indignée au micro de la RTBF.

Pour Test-Achats, il n’y a pas de doute, l’entreprise publique autonome s’inscrit comme d’autres banques dans cette stratégie du tout au digital et sans argent liquide.

"Pourquoi pas pour ceux qui savent se débrouiller, mais il ne faut pas laisser de côté toute une partie de la population qui aujourd’hui a encore besoin de ces services en agence. On ne vit pas aujourd’hui dans une société sans cash. On sait qu’il y a encore beaucoup de personnes qui préfèrent payer en cash et on sait qu’il y a aussi beaucoup de commerces qui n’acceptent pas le paiement par carte" a déclaré Julie Frère.

La porte-parole a conclu en affirmant qu"il est donc inacceptable pour nous d’adopter des stratégies aussi agressives pour dissuader les gens d’avoir recours aux services des agences bancaires."

L’association de défense des consommateurs demande ainsi aux banques entre autres d’assurer des retraits gratuits aux distributeurs dans leur réseau, mais aussi cinq retraits gratuits par mois chez les concurrents.

Test-Achats rappelle également que lors d’une enquête récente, près d’un consommateur sur trois a exprimé son souhait de pouvoir encore disposer d’argent liquide.