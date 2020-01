Bpost: le timbre Prior tient-il toutes ses promesses? Nous avons tenté l'expérience

Le prix des timbres a encore augmenté ce 1er janvier. Désormais, le timbre Non Prior coûte 1,01 euro (au lieu de 0,95 euro auparavant) et le Prior 1,21 euro (au lieu de 1 euro précédemment).

Si pour le premier cela représente une augmentation de 6,32%, pour le Prior c'est 21% de hausse.

Est-ce que cela se justifie ? Bpost, tient-elle ses promesses ? À savoir, une distribution le jour ouvrable suivant pour le timbre Prior et une distribution endéans les trois jours ouvrables pour le timbre Non Prior.

La rédaction de la RTBF a tenté l'expérience

Concrètement, le 30 décembre dernier, nous nous sommes rendus dans une librairie bruxelloise où nous avons acheté trois timbres Prior et trois timbres Non Prior.

Objectif : envoyer une lettre à trois de nos collègues en testant à chaque fois le timbre Prior et Non Prior. Autrement dit, deux lettres ont été envoyées à chacun d'eux.

Parmi les collègues, une habite Liège et les deux autres à Bruxelles, et plus précisément à Schaerbeek.

Résultats...

La collègue qui habite Liège a reçu sa lettre Prior le lendemain (soit le 31 décembre 2019) et sa lettre non prior le 1er janvier 2020. Le contrat est donc rempli.

À Schaerbeek, le résultat est différent et même surprenant : une collègue a reçu sa lettre Prior avec un jour de retard (soit le 1er janvier) et l'autre ne l'a toujours pas reçue. Par contre, tous les deux ont reçu leur lettre Non Prior dans les temps. L'une le 1er janvier et l'autre le 2 janvier.

Le contrat pour le Non Prior est donc rempli. Ce qui n'est pas le cas pour la courrier Prior, en tout cas sur Bruxelles.

Comment est-ce que Bpost explique ça ?

Bpost n'a pas pu nous donner de réelles explications pour l'instant. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à Schaerbeek, il y a eu une réorganisation des tournées fin novembre - début décembre. Il y aurait donc quelques petits couacs.

Mais précisons que ce test n'a pas de valeur scientifique et que suite à notre expérience, Bpost a annoncé qu'elle menait l'enquête. Elle nous promet une explication plus détaillée pour ce vendredi.