BOZAR : deux tapisseries majestueuses, prêtées par le Louvre, sont arrivées

Parmi ses clients, Charles Quint, le monarque le plus puissant de la première moitié du 16e siècle. Van Orley a, notamment, réalisé une série de 12 tapisseries mettant en scène l’empereur lors de parties de chasse. Et c’est, entre autres, deux de ces œuvres qui vont être exposées à BOZAR jusqu’au 26 mai prochain. Elles viennent tout droit du Louvre à Paris et elles ont été amenées par camion à Bruxelles avec la plus grande précaution.

Une manipulation délicate

Pour la déballer, plusieurs heures ont été nécessaires. L’action est suivie de très près par le conservateur en chef du musée du Louvre. La première pièce installée à BOZAR fait 4,4 mètres de haut sur 7,7 mètres de long. On y voit Charles Quint qui part à la chasse aux cerfs. Il trône devant son château de Coudenberg, à Bruxelles.