Bousculées par le coronavirus, les religions ne savent plus à quel saint se vouer

Mais dans d’autres parties du monde, les fondamentalistes ont pris le dessus : "En Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord on a vu se développer un discours qui conteste la science. Certains disent : 'cette pandémie, il n’y a que par la prière, que par l’observance de nos prescriptions religieuses que nous allons pouvoir l’enrayer'. Dans certains pays, les autorités politiques se sont appuyées là-dessus pour ne pas mener les politiques sanitaires nécessaires. On a vu ça au Brésil, où le président Bolsonaro a joué la carte des communautés protestantes évangéliques les plus radicales pour ne pas mener les politiques nécessaires, ce qui a conduit à la catastrophe que l’on sait. Aux États-Unis aussi, ce type de discours s’est fortement répandu. Il a quelques fois été appuyé par des représentants politiques, des gouverneurs, voire le président Trump lui-même. Cet antagonisme réveille les tensions entre science et foi, entre le discours religieux et le discours rationnel des scientifiques."

"Certaines communautés religieuses ont mis l’exercice de leur pratique religieuse avant une forme de solidarité citoyenne", déplore Jean-Philippe Schreiber. "Ça met en tension la liberté religieuse, derrière laquelle ces communautés se réfugient, et la nécessité d’un exercice différent des droits et libertés dans un contexte de crise comme on le connaît. Pour nous observateurs, ça réinterroge les limites de la liberté religieuse et des tensions avec d’autres formes de liberté."

"Ce n’est pas la même chose", objecte Philippe Markiewicz. "En remplacement des activités culturelles dans un théâtre ou à l’opéra, vous avez les retransmissions à la télévision, en vidéo. C’est difficilement comparable avec ce qui se passe dans une synagogue, dans une église ou une mosquée. Il y a des gens qui vont au culte tous les jours, ou au moins une fois par semaine. La présence physique est nécessaire pour ces personnes. Tout le monde est déprimé, affecté, déboussolé par ce qui se passe actuellement. Certains ont besoin du réconfort de la religion. Il faut aider les gens qui sont en difficulté. Il faut être unis pour essayer de trouver des solutions, de manière à sortir de cette crise le plus rapidement possible, et avec le moins de morts possible."

Les religions ne sont évidemment pas les seules à porter des revendications : tous les secteurs de la société aspirent à un assouplissement le plus rapide possible, de la culture aux indépendants, de monde sportif au secteur Horeca. Mais Jean-Philippe Schreiber souligne que les justifications diffèrent : "D’un côté, il y a des nécessités économiques, pour éviter des faillites et l’effondrement d’un secteur. Du côté des religions, on estime qu’il y a un besoin de sens qu’il faudrait satisfaire. Dans un contexte de crise morale, il serait urgent de rencontrer ce besoin. Ce sont des légitimités différentes."

Elle est immédiatement considérée comme trop sévère par certaines paroisses qui avaient lancé avant Noël une pétition "pour la messe" ; le texte dénonçait "un mépris de la foi qui fait vibrer le cœur d’un grand nombre de nos concitoyens". Le 20 janvier, les représentants de tous les cultes reconnus ont demandé de remplacer la jauge de 15 personnes par une norme proportionnelle à la superficie disponible (une personne par 10 m²). "Il n’est pas normal qu’une cathédrale soit limitée à 15 personnes", conteste le président du Consistoire central israélite, Philippe Markiewicz, qui précise qu’il existe aussi chez nous de grandes synagogues. "Il faudrait augmenter la limitation en fonction de la surface disponible, permettre à plus de gens d’être présents à des offices collectifs dans ce genre de bâtiment extrêmement grand en respectant naturellement les distances et le port du masque." Il existe également des bâtiments abritant plusieurs synagogues : la communauté juive demande de pouvoir utiliser les différentes salles de prière simultanément, avec des horaires d’entrée et de sortie décalés pour éviter les rassemblements.

Les limitations à la célébration collective des cultes constituent une réelle difficulté pour les croyants. Chez les catholiques, assister à la messe et recevoir l’eucharistie restent des exigences qui ne peuvent être évitées que pour une "cause grave" . Dans le judaïsme, la présence de dix hommes est requise lors de la prière. En Belgique, le Conseil d’Etat a estimé que l’interdiction totale des célébrations religieuses violait la liberté de culte. Depuis la mi-décembre 2020, le gouvernement a donc autorisé des services de culte en présence de maximum 15 personnes et dans un espace de 10m² par personne. Cette règle était déjà d’application pour les enterrements.

Pour une communauté qui a connu des rafles nazies durant la seconde Guerre mondiale, voir des policiers intervenir dans une synagogue réveille de mauvais souvenirs. De même, il peut être délicat pour les nationalistes flamands qui dirigent Anvers de donner pareille instruction à la police locale. "Évidemment, ça rappelle certaines choses, confirme Philippe Markiewicz. Mais le contexte n’est pas du tout le même. Quand la police nazie débarquait dans les synagogues, c’était dans le but d’exterminer les gens. Ici, on est là pour faire respecter la loi, et même pour les sauver. Il ne faut pas tout mélanger."

L’Exécutif des musulmans de Belgique a appelé à plusieurs reprises au respect des consignes gouvernementales : "L’EMB demande aux imams et aux responsables des mosquées faire preuve de patience durant ces moments difficiles et de respecter minutieusement les décisions sanitaires, répétait l’exécutif le 12 décembre dernier . Il est aussi important que l’ensemble de la population musulmane comprenne et respecte scrupuleusement toutes les décisions émises par les autorités dans cette période critique pour préserver la santé publique."

"Cela vient contredire une certaine image d’un islam conservateur", remarque l’islamologue Michael Privot. "Il y a suffisamment d’outils dans la jurisprudence musulmane pour pouvoir s’adapter, même pour les plus conservateurs, et respecter les recommandations des autorités sanitaires. Il y a peu de problèmes. Les écarts par rapport aux règles relèvent plutôt de l’autonomie individuelle et des habitudes culturelles. Cela tient aussi aux grandes familles et au besoin d’être ensemble, mais ce n’est pas vraiment une question religieuse. Les imams peuvent dire ce qu’ils veulent, les gens feront ce dont ils ont envie…"

Du côté de la communauté musulmane, on ne relève pas le même degré de crispation autour des règles sanitaires, même parmi la frange la plus conservatrice. Le premier confinement, au printemps 2020, avait obligé les musulmans à modifier profondément leur façon de vivre le mois du ramadan, habituellement rythmé par les ruptures quotidiennes du jeûne, véritables fêtes familiales, amicales et de voisinage. Aucun incident majeur n’a été relevé.

"Ce n’est pas une question de stigmatisation, réfute Philippe Markiewicz. C’est une décision qui a été prise par les autorités locales. Et la Belgique n’est pas un pays antisémite. Les juifs y vivent bien, comme les croyants des autres cultes. Il ne faut pas, parce qu’il y a une mesure qui est prise, directement parler de stigmatisation." Le président du consistoire déplore aussi la demande formulée par le Forum der Joodse Organisaties, qui avait suggéré de vacciner en priorité les membres de la communauté les plus fortement contaminés : "Il n’y a pas de raison de vacciner d’abord un juif et puis un chrétien. Ni le Forum, ni aucune autre institution juive n’a le droit de donner des ordres aux autorités à ce niveau-là. Le respect de la loi et de l’égalité entre les citoyens est la règle en Belgique."

Mosquées fermées

Les pays où l’islam est la religion officielle ont d’ailleurs également pris des décisions drastiques. L’Arabie saoudite a par exemple fortement limité les pèlerinages à La Mecque. "La Turquie a été impitoyable sur ce sujet-là, souligne Michael Privot. Les mosquées ont été fermées. Du côté du Maroc aussi, quand c’était nécessaire de confiner, les autorités ont confiné. On voit des campagnes de vaccination assez pro active au Maroc." Sur la vaccination, certains musulmans se posent une question : "ils veulent s’assurer qu’il n’y a pas de dérivé de porc dans les vaccins. Il faut qu’il soit garanti hallal. Ce sont des conservateurs identitaires qui s’en inquiètent. Des avis de la jurisprudence musulmane disent que nécessité fait loi."

Une tolérance dans les cimetières

Le besoin de se réunir dans certaines circonstances a pourtant été plus fort que les recommandations. "Le lieu où on a le plus de problèmes, c’est lors des enterrements dans les cimetières, où s’impose aussi une limitation à 15 personnes, relève Michael Privot. On a eu des récits de cérémonies où il y avait 50-60 personnes. Un non-respect des réglementations de distanciation a été toléré dans les cimetières. Et on peut remercier les autorités d’avoir compris que, en ce moment, c’est compliqué et qu’il faut avoir une certaine flexibilité. Des cas ont été aussi mentionnés de mariages ou de circoncisions qui se sont déroulés dans les maisons. Les gens ont tendance à accueillir plus que ce qui était autorisé. Mais ça reste des cas particuliers. Beaucoup de personnes invitées refusent de venir, si elles sont plus âgées par exemple. Mais d’autres ne sont pas prudents : ils en ont marre de ne plus avoir de contact avec leur famille ou leurs proches."

L’islamologue note que les contraintes imposées aux mosquées ont permis un renouvellement de la pratique religieuse parmi certains croyants : "De manière un peu paradoxale, le confinement et l’interdiction des rassemblements ont plutôt libéré certains musulmans. Ils sont passés sur un espace virtuel. On a vu émerger des communautés musulmanes alternatives. On a vu des femmes créer des mosquées virtuelles et prendre la direction de prières virtuelles. Ça a plutôt ouvert des espaces de liberté pour les gens qui ne se retrouvaient pas dans les messages délivrés dans les lieux de prière traditionnels. Ils ont pu se créer leur alternative. C’est plutôt un aspect positif."