Bouli Lanners sur la loi climat : " On pensait naïvement que vous alliez enfin vous sortir les doigts "

La Chambre des représentants a décidé, dans la nuit de jeudi à vendredi, de ne pas revoir l’article 7bis de la Constitution. De quoi donc empêcher la mise sur pied de la loi Climat. Pour les partisans d’une action coordonnée contre le dérèglement climatique, c’est une déception. L’acteur et réalisateur Bouli Lanners l’a fait savoir dans une vidéo postée ce vendredi sur sa page Facebook. « Il n’y aura donc pas de loi climat en Belgique. Les excuses invoquées pour ne pas voter cette loi climat sont juste lamentables », dénonce-t-il.

Et le cinéaste de poursuivre : « Il faut quand même bien vous dire que la plupart des jeunes n’en ont rien à foutre de cette grosse lasagne institutionnelle qu’est la Belgique, de vos entités fédérées, de vos compétences séparées… Non, il y a un truc beaucoup plus important qui s’appelle le réchauffement climatique et qui ne respectera pas les frontières politiques. »

« La vie continue après les élections »

Bouli Lanners invite donc à « continuer à aller manifester, ce dimanche-ci par exemple. Pour que peut-être dans votre cerveau un déclic se fasse et que vous compreniez et que vous compreniez que la vie ne s’arrête pas aux prochaines élections. »

« En fait, la vie continue après les élections. Et nous on pensait naïvement que vous alliez enfin vous sortir les doigts du cul. Mais non vous les avez juste mis bien profond dans le nôtre et ça, ça ne passe pas », conclut-il.

►►► À lire aussi : Et maintenant, quel avenir pour la loi climat ?