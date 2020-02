"Boulangère : femme du boulanger", quand le dictionnaire Larousse se la joue sexiste

Encore un bel exemple du fait que les dictionnaires, qu'on croit souvent objectifs, ne sont pas neutres. Les définitions évoluent, d'une édition à l'autre, d'un dictionnaire à l'autre.... et c'est possible qu'on en parle très bientôt dans un épisode de @ParlercommeJ ! ???????????? https://t.co/sIbClA7dPJ

Il fut un temps où ces définitions étaient les seules du dictionnaire, à l'heure où bon nombre de métiers n'étaient pas féminisés. Comme l'explique Anne Dister, chercheure en linguistique et professeure de linguistique française et générale à l’Université Saint-Louis : "Certaines définitions datent d'un temps passé et n'ont simplement pas été mise à jour dans la version du site internet. Lorsque l'on regarde dans la version papier, une mise à jour à eu lieu et cette ancienne définition est aussi conservée". Cette situation n'est pas propre au Larousse, elle revient parfois dans Le Petit Robert, selon Anne Dister : "Ces définitions sont un usage vieilli, elles sont propres à un contexte et une époque particuliers. Souvent ils ont été mis à jour mais une définition paraissant sexiste subsiste toujours au mot indiqué à la suite des sens actuels."

Un exemple qui explique la situation est celui du mot "couturier/couturière". Comme cette linguiste le commente : "Durant tout un temps, une couturière était celle qui 'coud, exécute, est ouvrière d'une maison de couture' selon le dictionnaire. En revanche, un couturier pouvait être assimilé au côté prestigieux du terme par 'celui qui crée une maison de couture'. Il a fallu longtemps avant qu'une couturière puisse elle aussi être assimilée à ce côté 'prestigieux' et entrepreneurial."

Il existe d'autres exemples du même type, tel que "savant/savante". Marie Curie n'a pas disposé d'une féminisation de son titre dans le dictionnaire durant plusieurs dizaines d'années. La féminisation des noms n'est pas un combat entièrement gagné : le débat sur ce sujet à l'Académie française est résumé sur notre site Culture.

Anne Dister défend aussi une différence dans les féminisations : "Ajouter un -trice plutôt qu'un -e permet aussi de mieux différencier un nom féminin d'un nom masculin. Un côté esthétique à la prononciation familiarise aussi cette féminisation."