Botswana : l’homosexualité n’est plus un crime, le recours du gouvernement conservateur rejeté en appel

Ce jugement, salué comme "historique" au niveau international, était très attendu sur l’ensemble du continent africain où l’homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Mais le gouvernement a fait appel de cette décision en octobre, estimant que cette "question politique" devait être tranchée par le Parlement et non par la justice.

Les citoyens botswanéens homosexuels ont longtemps vécu dans "la peur constante d’être découverts ou arrêtés", a déclaré le juge Ian Kirby à la lecture de son arrêt. "Cela a parfois conduit à la dépression, au comportement suicidaire, à l’alcoolisme ou à la toxicomanie", a-t-il regretté.

Le Botswana est un des rares pays africains à avoir dépénalisé l’homosexualité. Les autres sont le Lesotho, le Mozambique, l’Angola et les Seychelles. L’Afrique du Sud est par ailleurs le seul pays africain autorisant le mariage gay, légalisé en 2006.