Boris Johnson, l'homme "qui serrait la main de tous les malades", revient de loin

Début mars, Boris Johnson abordait la crise du nouveau coronavirus avec décontraction et se montrait réticent à l’idée d’un confinement. Ce lundi, c’est un tout autre "BoJo" qui est (ré) apparu sur le devant de la scène politique et médiatique anglaise, ferme dans sa volonté de repousser son assouplissement. Car entre-temps, en moins de deux mois, le Royaume-Uni est devenu l’un des pays plus touchés en Europe par la pandémie et, lui-même contaminé, le Premier ministre conservateur a passé trois jours en soins intensifs.