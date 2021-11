Booster le boosteur : une piste sur la table du Comité de concertation pour contrer l’envolée des cas Covid

Les nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 s’envolent comme jamais depuis le début de l’épidémie, avec au moins 23.621 nouveaux cas détectés ce lundi 22 novembre. C’est le record absolu de contaminations au coronavirus en une journée jamais enregistré en Belgique, même au plus fort des deux premières vagues.

Le Comité de concertation a jugé la situation suffisamment délicate pour se réunir ce vendredi. Il devrait annoncer de nouvelles mesures où la vaccination restera une carte maîtresse : les gouvernements fédéral et des entités fédérés devraient accélérer le tempo pour le boosteur (2e dose Johnson & Johnson et 3e dose pour les autres vaccins) et la première dose chez les enfants entre 5 et 11 ans.